"Тільки знайшла себе": на Херсонщині окупанти підло вбили молоду вчительку

Дар'я Голик / Facebook і ua.depositphotos.com/

Щодня збільшується кількість мирних жителів України, яких зрадницьки вбивають російські окупанти. 21 травня в результаті обстрілу Білозерки в Херсонській області загинула Дар'я Голик, яка працювала вчителькою в місцевій школі №3. Про це повідомили її колеги в Facebook.

"Безжальна війна забрала нашу Дарину Олександрівну, пішла в інший світ наша дашуня. Прикро, дуже боляче, що нас покинув чоловік, який весь час горів життям, випромінював оптимізм, будував плани на майбутнє. Її дуже любили і чекали діти на уроки, ця любов була взаємною. Найбільше Дарина Олександрівна не любила дистанційного навчання, для неї було важливо бачити дітей на відстані простягнутої руки, відчувати їх настрій і енергетику. Вона весь час говорила, що нарешті знайшла себе", - пишуть колеги дівчини.

Як каже подруга загиблої, Анна Борсук, будинок, в якому проживала вчителька, обстріляли окупанти.

"Ми дружили, виросли в одному дворі. Страшно і боляче. Дуже важко зрозуміти це. Я добре розумію, що війна - це реальність, а не картинка. І кожен день гинуть люди. І що це не десь далеко. Але коли на цій абсолютно безглуздій і шалено жорстокій війні вбивають людину, яку ти добре знав, — це просто неможливо усвідомити. Будьте прокляті ті, хто це почав, хто продовжує", ‒ сказала вона.

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Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованій росіянами Херсонській області снайпер окупантів вбив підприємця і волонтера Антона Кушніра.

Про це повідомив депутат Херсонської міської ради і колега застреленого волонтера Іван Бебко .

Куля окупанта влучила в голову чоловікові, коли він на своїй машині вивозив із захопленого регіону двох жінок з дітьми.

"Антон возив ліки в Херсон, а також вивозив на своєму автомобілі сім'ї з окупованих територій. У вбитого волонтера залишилося четверо дітей", - написав Бебко.

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