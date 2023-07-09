РФ за 500 днів війни не досягла в Україні жодної запланованої цілі – ISW

Перед Україною стоїть критично важливе завдання звільнення своїх територій. Проте війська РФ зараз зосереджені лише на тому, щоб втримати окуповані землі.

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РФ за 500 днів війни не досягла в Україні жодної запланованої цілі/ колаж: Главред, фото: скрін, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

У неділю, 9 липня, минає уже 500 днів від початку повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України. РФ з 24 лютого 2022 року і до сьогодні не змогла досягти у нашій державі жодної запланованої цілі.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). Там нагадали, що Росія хотіла захопити Київ за три дні, натомість українські військові не тільки зупинили наступ російських окупантів на українську столицю, а й уже відвоювали значну частину територій, які загарбникам вдалося окупувати з початку повномасштабної війни.

"500 днів тому Росія розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Російські військові мали намір взяти Київ протягом трьох днів, але не змогли досягти жодної з намічених цілей в Україні. Рішучий і вмілий опір українців зупинив численні російські наступи, в тому числі на Київ, та звільнив Сумську і Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської і Херсонської областей, які були тимчасово захоплені російськими військами", – зазначають в ISW.

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Зараз захисники України тримають ініціативу у своїх руках і проводять контрнаступ вздовж більшої частини фронту. У той же час російська окупаційна армія майже повністю зосереджена на спробах утримати окуповані українські землі.

Також в ISW зазначили, що Україна змогла забезпечити свою незалежність, зокрема, і завдяки допомозі Заходу. Проте зараз перед українською державою стоїть критично важливе завдання – звільнити стратегічно важливі території, які досі перебувають під російською окупацією.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше у Пентагоні зазначили, що українські військові зараз намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів. Поки що зарано робити висновки про контрнаступ. Про це заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль. Він зазначає, що зараз почалася серединна фаза контрнаступу захисників України.

У розвідці Міністерства оборони Великобританії повідомили, що армія України та інші підрозділи успішно наступають на Бахмутському напрямку. Війська просуваються як на півночі, так і на півдні. Окупантам Росії навряд чи вистачить резервів, щоб надалі утримувати захоплений населений пункт.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що країні-агресору Росії достатньо 2-3 поразки у війні проти України, щоб протистояння перенеслося вже до неї в країну. Тоді там почнеться переділ влади на різних рівнях. Політична система валиться: глава Кремля Володимир Путін став слабким, а в верхівці поки що не знають, як зберегти своє існування і перехопити у нього владу.

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