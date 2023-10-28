Ураган у Києві вбив двох людей: всі подробиці негоди в столиці

Через негоду в суботу, 28 жовтня, в Києві загинули дві людини, ще троє - травмовані. Зафіксовано випадки падіння дерев. Столичні енергетики переведені в посилений режим роботи. Раніше повідомлялося про одну жертву урагану.
Як уточнив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці загинули чоловіки віком 65 та 35 років. Семеро жителів Києва отримали травми і переломи. П'ятьох медики госпіталізували до лікарень столиці. Двом надали допомогу на місці.
Раніше в КМВА повідомляли, що внаслідок падіння дерева одна людина отримала травми, несумісні з життям. Ще одна - важку травму хребта.
Наразі зафіксовано факти падіння або пошкодження понад 250 дерев. У ліквідації наслідків урагану задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників аварійно-диспетчерської служби КО Київзеленбуд та аварійні бригади комунальників у районах міста.
Ліквідація наслідків негоди триває.
"Будьте обережні, без необхідності не виходьте на вулицю! Негода, за прогнозами синоптиків, вируватиме до кінця доби", - додав Кличко.
Також столична влада повідомляє, що внаслідок дощу і сильних поривів вітру в столиці пошкоджені: один житловий будинок, три кіоски, чотири авто.
Зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії.
"У всіх районах міста зафіксовані випадки падіння зламаних сильним вітром гілок і дерев на авто. Складні погодні умови можуть привести до обриву проводів. Тому енергетики ДТЕК у Києві переведені в посилений режим", - йдеться у повідомленні.
Поліція Києва радить жителям дотримуватися простих правил безпеки:
- намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
- тримайтеся якнайдалі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхнє пошкодження;
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища в будинках;
- приберіть з балконів і лоджій не закріплені предмети, які можуть впасти на вулицю.
Як повідомляв Главред, синоптики оголосили в Києві штормове попередження. За інформацією Українського гідрометцентру, найближчим часом і до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть досягати 25-28 м/c (перший рівень небезпеки).
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