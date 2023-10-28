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Ураган у Києві вбив двох людей: всі подробиці негоди в столиці

Анна Ярославська
28 жовтня 2023, 12:46
У всіх районах міста зафіксовані випадки падіння гілок і дерев на авто. Складні погодні умови можуть привести до обриву проводів.
Ураган у Києві
Ураган у Києві повалив дерева / Колаж: Главред, фото: t.me/VA_Kyiv

Через негоду в суботу, 28 жовтня, в Києві загинули дві людини, ще троє - травмовані. Зафіксовано випадки падіння дерев. Столичні енергетики переведені в посилений режим роботи. Раніше повідомлялося про одну жертву урагану.

Як уточнив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці загинули чоловіки віком 65 та 35 років. Семеро жителів Києва отримали травми і переломи. П'ятьох медики госпіталізували до лікарень столиці. Двом надали допомогу на місці.

Раніше в КМВА повідомляли, що внаслідок падіння дерева одна людина отримала травми, несумісні з життям. Ще одна - важку травму хребта.

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Наразі зафіксовано факти падіння або пошкодження понад 250 дерев. У ліквідації наслідків урагану задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників аварійно-диспетчерської служби КО Київзеленбуд та аварійні бригади комунальників у районах міста.

Наслідки негоди в Києві
Ліквідація наслідків негоди триває / Фото: t.me/VA_Kyiv
Киян закликали не паркувати авто під деревами
Киян закликали не паркувати авто під деревами / Фото: t.me/VA_Kyiv

Ліквідація наслідків негоди триває.

"Будьте обережні, без необхідності не виходьте на вулицю! Негода, за прогнозами синоптиків, вируватиме до кінця доби", - додав Кличко.

Також столична влада повідомляє, що внаслідок дощу і сильних поривів вітру в столиці пошкоджені: один житловий будинок, три кіоски, чотири авто.

Зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії.

"У всіх районах міста зафіксовані випадки падіння зламаних сильним вітром гілок і дерев на авто. Складні погодні умови можуть привести до обриву проводів. Тому енергетики ДТЕК у Києві переведені в посилений режим", - йдеться у повідомленні.

Наслідки урагану в Києві
Зафіксовано 8 випадків падіння дерев / Фото: t.me/VA_Kyiv

Поліція Києва радить жителям дотримуватися простих правил безпеки:

  • намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
  • тримайтеся якнайдалі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхнє пошкодження;
  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища в будинках;
  • приберіть з балконів і лоджій не закріплені предмети, які можуть впасти на вулицю.

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили в Києві штормове попередження. За інформацією Українського гідрометцентру, найближчим часом і до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть досягати 25-28 м/c (перший рівень небезпеки).

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