Знищили майже 30 одиниць техніки: в ЗСУ розкрили деталі боїв за Авдіївку

В ОСУВ "Таврія" зазначили, що росіяни продовжують спроби оточити Адвіївку на Донеччині, однак Сили оборони стійко тривають оборону на цьому напрямку.

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Сили оборони України продовжують тримати оборону на Авдіївському напрямку / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

За минулу добу Сили оборони України на Таврійському напрямку знищили 508 російських окупантів, ще майже 10 здались у полон. Також вдалось знищити 27 одиниць ворожої техніки. Про це повідомляє пресслужба об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку у Фейсбуці.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог здійснив 19 авіаударів, провів 53 бойові зіткнення та здійснив 1054 артобстріли.

"На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", - йдеться у повідомленні. відео дня

Водночас, як зазначили в ОСУВ "Таврія", на Мар'їнському напрямку українські сили продовжують тримати оборону в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки в Донецькій області, де наші захисники відбили 10 атак противника.

Ситуація на інших напрямках

На Шахтарському напрямку ворог не веде активних наступальних дій.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 6 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного в Запорізькій області.

У той же час на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активно діяти, завдаючи окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії фронту.

Загальні втрати противника становили 508 осіб, при цьому майже десяток окупантів були взяті в полон.

"Знищено 27 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 6 ББМ, 6 артсистем, 13 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки та 4 склади боєприпасів. Ще 33 одиниці техніки ворога пошкоджено", - йдеться у повідомленні ОСУВ "Таврія".

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під Авдіївкою окупанти не припиняли обстріли. На цьому напрямку було зафіксовано 15 невдалих атак ворога, які підтримувалися авіацією.

Олександр Штупун, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку повідомив про зміну тактики окупантів під час атак на Авдіївку. Тепер ворог розпочав атаки на українські позиції вночі.

Раніше військовий ЗСУ описав жорсткі бої під Авдіївкою, де російське командування сконцентрувало до 40 тисяч військових, а також танки та бронемашини.

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