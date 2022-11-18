Українці довше сидітимуть без світла: РФ атакувала всі ключові підстанції - Шмигаль

Відключення світла можуть тривати довше / Колаж фото УНІАН, скрін

Російські окупанти продовжують тероризувати українців. Від початку повномасштабної війни вони атакували усі ключові підстанції в Україні. У зв'язку з цим відключення світла можуть стати довшими, а їх кількість збільшиться. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

По українським об'єктам критичної інфраструктури вдарили понад 1000 російських ракет та дронів.

"Під вогнем опинилися всі теплові, гідроелектростанції та ключові підстанції, які передають енергію від генерації до споживачів. Деякі підстанції були атаковані ворогом до 8 разів", - сказав Шмигаль.

Тривалість відключення електроенергії може зрости, якщо російські окупанти продовжать обстрілювати критичну інфраструктуру України.

"Ми відновлюємо одразу все, що можемо. Але наступні хвилі спричиняють нові руйнування. Відповідно, відключення світла — і планові, і аварійні — можуть стати частішими та довшими", - додав Шмигаль.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. При цьому він зауважив, що в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

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