Українці за три години зібрали 50 млн гривень на купівлю 'Ловців Шахідів'

Валерій Залужний / t.me/OGoMono

В Україні до Дня захисників і захисниць стартувала ініціатива UNITED24, monobank і волонтера Ігоря Лаченкова зі збору 100 млн грн на "Ловця Шахідів" - системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА.

"Наша мета - зібрати 100 мільйонів гривень на систему протидії дронам. Ми не можемо розкрити їх виробника і назву, але вона точно допоможе виявляти і знищувати ворожі дрони. Захистити від ударів наші об'єкти критичної інфраструктури. Саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО", - написав в Telegram віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами співзасновника monobank Олега Гороховського, такі системи роблять ворожі дрони "сліпими", тому вони намагаються піднятися на безпечну висоту, після збивається українськими системами ППО.

Підкреслюється, що один "Ловець Шахідів" коштує близько 50 млн грн, тому збір відкритий з метою придбати як мінімум дві системи.

Учасники збору можуть також виграти один з 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ". Сто браслетів підписав головнокомандувач Валерій Залужний. Браслети не можна купити, а тільки виграти за донат від 5 грн на благодійну банку monobank або на банку Ігоря Лаченкова.

80 браслетів з автографом Залужного гарантовано перейдуть авторам внесків у понад 100 тисяч гривень.

Зазначимо, що за три години акції українці вже зібрали 50 млн гривень на придбання "Ловця Шахідів". Про це в Telegram повідомив співзасновник Монобанку Олег Гороховський.

/ t.me/OGoMono

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс надасть Україні Засоби для боротьби з БПЛА для захисту цивільної інфраструктури від атак з боку Росії. Протидронні засоби допоможуть ефективно протистояти іранським і російським ударним безпілотникам. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За підсумками зустрічі міністрів країн Альянсу в Брюсселі він розповів про те, що колективний блок безпеки Заходу в рамках пакету зимової допомоги буде передавати Україні паливо, зимовий одяг і медикаменти для військових.

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