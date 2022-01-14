Українців чекають нові ціни на яйця

Яйця можуть подешевшати / соцмережі

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин спрогнозувала зниження вартості деяких продуктів на тлі введення пільгової ціни гази.

Як пише OBOZREVATEL, йдеться про яйця, які можуть подешевшати після новорічних свят на 10%. Однак це трапиться тільки, якщо на них знизиться попит.

Як відомо, минулого року яйця подорожчали на 47%. Особливо ціни злетіли наприкінці грудня, коли українці почали готуватися до новорічних свят.

Ціни на соціально значущі продукти:

крупа гречана (вартість одного кілограма крупи з середньою ціновою політикою 53,99 грн);

цукор (за один кг-25,39 грн);

Борошно пшеничне вищого ґатунку ( за один кг-19,39 грн);

макаронні вироби (за 1 кг — 66,99 грн);

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (29,49 грн за 950 гр);

хліб житньо-пшеничний (Бородинський 500 грн-28,25 грн);

батон з пшеничного борошна (15,49 грн за 500 гр);

яйця курячі (45,99 грн за 10 шт);

м'ясо птиці (куряче філе, наприклад, 139 грн за кілограм);

Вода мінеральна негазована (14,59 грн за 1 л);

масло вершкове 73% (за 200 гр-61,80 грн);

Олія соняшникова (58,99 грн за літр).

Між іншим, раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про розширення списку товарів першої необхідності, що підпадають під державне регулювання цін на 12 продуктів - гречану крупу, борошно, цукор, макарони, соняшникова олія, вершкове масло, м'ясо птиці, яйця і молоко. Згідно з рішенням, граничний рівень надбавки на ціну товарів на період карантину не повинен перевищувати 10%.

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