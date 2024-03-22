Україна одна перемогти не зможе: Сотник про вступ Заходу у війну проти РФ

У який момент Західні країни зможуть вступити у війну проти Росії розповів експерт.

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Сотник про вступ Заходу у війну проти РФ / колаж: Главред, фото: Flickr, 71 ОЕБДШ

Усім давно зрозуміло, що Європа, США і Канада бачать усе, що робить Росія і розуміють, до чого готується Путін, що він збирається зробити. Однак незважаючи на це, вони не можуть спробувати зупинити його на цьому етапі. Про те, чи хоче Захід ядерної війни під час чату на Главреді заявив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

За словами експерта, західні країни не хочуть початку ядерної війни, тому що це нікому не потрібно і не вигідно. Усім зрозуміло, що наслідки будуть такими, що потім доведеться довго обтрушуватися і витрачати величезну кількість коштів.

Однак річ у тім, що в цьому випадку йдеться про історичну відповідальність за те, що станеться. Якщо Захід піде в бік Москви, то автоматично стане агресором. Глядачами цієї війни є і величезна кількість країн третього світу, у зв'язку з чим колективному Заходу дуже важливо історично бути правим, а не агресором.

"У цій регіональній війні агресор - Путін, усе зрозуміло. Але щойно війна перейде в стадію континентальної (а вона вже скоро перейде в стадію континентальної, тижні залишилися), там уже буде один сантиметр до можливого застосування ядерної зброї. І щойно Путін потягнеться до ядерної кнопки, я дуже сподіваюся на те, що спрацює тумблер "захист від ідіота" - від більшовицького придурка. І тоді ми побачимо превентивний удар по цій імперії зла", - каже журналіст.

Він стверджує, що імперію зла Україна одна перемогти не зможе. Також, за його словами, цю систему неможливо перемогти зсередини. Її можна перемогти тільки спільно, розгромивши військовим шляхом і "довівши її до беззастережної капітуляції".

"Після чого ще потрібно буде обов'язково ввести зовнішнє управління. І, природно, роззброєння", - резюмував Сотник.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я - Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Дивіться відео-версію чату з Олександром Сотником:

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