glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна де-факто стала членом НАТО - Резніков

13 січня 2023, 14:03
Також Міністр оборони Олексій Резніков запевнив - Україна отримає від Заходу довгоочікуване озброєння, зокрема, танки і винищувачі.
Резніков, НАТО
"Україна де-факто стала членом НАТО" - Резніков / колаж фото УНІАН і facebook.com/navy.mil.gov.ua

Україна де-факто вже приєдналася до НАТО. Про це Міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю BBC.

"Україна як країна і Збройні сили України стали членами НАТО. Де-факто, але не де-юре. Тому що у нас є зброя і розуміння, як його використовувати. Я впевнений, що в найближчому майбутньому ми станемо членами НАТО де-юре", – сказав чиновник.

Також Резніков запевнив - Україна отримає від Заходу довгоочікуване озброєння, зокрема, танки і винищувачі. Як каже міністр оборони, і Україна, і російські вороги, ймовірно, готуються до нових наступів навесні.

Заява Макрона про "гарантії безпеки" для агресора-Росії

Президент Франції Еммануель Макрон на початку грудня сказав, що Росії, мовляв, повинні бути надані свої "гарантії" в майбутній концепції безпеки Європи. Однак такі гарантії можуть бути отримані Москвою, коли вона повернеться до переговорного процесу.

Втім, він також уточнив, що рішення про те, коли повинні відбутися переговори між Україною і Росією, повинен приймати Київ.

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією, ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут - це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити переговори з РФ), - сказав Макрон.

Секретар Ради національно безпеки і оборони України Олексій Данілов піддав жорсткій критиці слова Макрона про нібито "гарантії безпеки" окупанту РФ. Данілов підкреслив, що ніякої підкилимної дипломатії більше бути не повинно, а кращою гарантією стане демілітаризація і позбавлення Росії ядерної зброї.

Інші новини:

ЗСУ Олексій Резніков війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:25

"Допоможуть лишатися непомітними", - волонтери передали воїнам-спецпризначенцям спецодяг з Німеччини

15:21

Ізраїль дасть Україні технології оповіщення про загрози ракет і дронів-посол

15:19

Експерти розповіли про відшкодування за зруйноване житло: держава самостійно квартири не будуватиме

15:05

Неможливо смачний торт без випічки з 3 інгредієнтів: бомбезний рецептВідео

15:01

Репер Каньє Вест таємно знову одружився - ЗМІВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:53

Тіло російського фігуриста почало синіти: що відомоВідео

14:45

Стискав кулаки та хапався за руку: дивна поведінка Путіна може говорити про його хвороби - ЗМІВідео

14:41

Катя або Саша: Холостяк порівняв дівчат з яхтами і пояснив свій вибірВідео

14:23

"Мерзоти заздрісні": жирний зрадник Джиган обматюкав усіх, хто вважає його повнимВідео

Реклама
14:12

"Переговори з РФ - пастка для України": Росія не прагне миру, їй потрібна пауза - КулебаВідео

14:08

Танки, санкції та трибунал: Зеленський назвав "формулу перемоги" над РФВідео

14:03

Україна де-факто стала членом НАТО - Резніков

13:47

Чому не можна сушити одяг на батареї: більшість людей про це не здогадуються

13:45

Можуть стати мільйонерками: жіночі імена, які допомагають досягти шаленого успіху в кар'єріВідео

13:45

Обрізання Господнє - історія свята, заборони і традиції

13:43

Зірка Жіночого кварталу блиснула пружними стегнами в чорній міні-сукні

13:37

У Міноборони пояснили, про що говорить путінська рокіровка Герасимова на Суровікіна

13:20

У ЗСУ спростували заяву Міноборони РФ про "захоплення" Соледара

13:20

Принесуть в дім щастя і багатство: тексти найщедріших посівалок

13:06

Ворожіння на Старий Новий Рік 2023: як залучити в своє життя любов

Реклама
13:05

Як можна перевірити вершкове масло на якість: п'ять простих способівВідео

13:02

РФ може перейти в наступ навесні: Резніков назвав ймовірні напрямкиВідео

12:47

Українцям перерахували тариф на доставку газу: хто платитиме з січня вдвічі більшеВідео

12:27

Резніков сказав, скільки військових щоденно втрачають Україна і РФ у війніВідео

12:25

"Ні про яке оточення мови немає": полковник РФ спростував заяви пропагандистів щодо БахмутаВідео

12:05

Розкрито найкращу пораду, яку королева Єлизавета II дала Кейт Міддлтон після її конфузу

11:50

Потужний вибух і детонація: на базі РФ в Бєлгородській області знищено танк Т-72Відео

11:40

"Турбіна, як 2 морських контейнери": Київ не замерзне у разі блекауту завдяки новим установкам – експертВідео

11:20

Путін у катастрофічній ситуації та не знає, кому довірити керувати війною - ЗМІ

11:19

Навіщо заливати в унітаз борну кислоту на ніч: вранці ви його просто не впізнаєте

10:57

"Окупанти зарилися, як під час В’єтнамської війни": Гайдай розповів про важкі бої біля КремінноїВідео

10:57

Блекаут не світить: РФ не зможе "вимкнути" енергосистему України – експертВідео

10:37

Українка в неймовірному костюмі феєрично з'явилася на "Міс Всесвіт"Відео

10:31

Путін намагається створити двомільйонну армію - ГУР

10:30

РФ готує новий ракетний удар по Україні: куди можуть цілитися окупантиВідео

10:30

Водохресний святвечір 2023: коли святкують, прикмети, традиції і заборони

10:18

Свято Маланки в Україні: що потрібно зробити в цей особливий день

10:06

У РФ знову клянчать переговори з Україною: озвучили нові "хотілки"Відео

09:53

Не зупинить наступ українців: у Держдепі оцінили просування РФ на ДонбасіВідео

09:50

"Час підрізати Пригожину крила": ЗМІ розкрили таємний план Путіна щодо ПВК "Вагнера"

Реклама
09:40

Гороскоп на сьогодні 13 січня 2023: Овнам - фріланс і роздратування, Стрільцям - знаки уваги

09:19

Раптово померла єдина донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі

09:15

ЗСУ намагаються утримати оборону: у Міноборони розповіли про бої за СоледарВідео

08:50

Українські бобри з Волині унеможливили атаку окупантів з боку Білорусі - ЗМІ

08:50

5 явних ознак того, що кішка вас ненавидить

08:43

"РФ може розпастися, це вже не фантазія": є 3 сценарії подій в Росії після її поразки – професор СШАВідео

08:36

ЗСУ йдуть вперед на Донбасі: подробиці просування під КремінноюВідео

08:21

Божевільний деспот усвідомив близькість поразкиПогляд

08:21

Старий Новий рік: історія свята і давні прикмети, про які варто знати

08:00

Ризик блекауту мінімальний, Україна працює над резервним живленням для інфраструктури - ХарченкоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти