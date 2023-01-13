Також Міністр оборони Олексій Резніков запевнив - Україна отримає від Заходу довгоочікуване озброєння, зокрема, танки і винищувачі.

"Україна де-факто стала членом НАТО" - Резніков / колаж фото УНІАН і facebook.com/navy.mil.gov.ua

Україна де-факто вже приєдналася до НАТО. Про це Міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю BBC.

"Україна як країна і Збройні сили України стали членами НАТО. Де-факто, але не де-юре. Тому що у нас є зброя і розуміння, як його використовувати. Я впевнений, що в найближчому майбутньому ми станемо членами НАТО де-юре", – сказав чиновник.

Також Резніков запевнив - Україна отримає від Заходу довгоочікуване озброєння, зокрема, танки і винищувачі. Як каже міністр оборони, і Україна, і російські вороги, ймовірно, готуються до нових наступів навесні.

Заява Макрона про "гарантії безпеки" для агресора-Росії

Президент Франції Еммануель Макрон на початку грудня сказав, що Росії, мовляв, повинні бути надані свої "гарантії" в майбутній концепції безпеки Європи. Однак такі гарантії можуть бути отримані Москвою, коли вона повернеться до переговорного процесу.

Втім, він також уточнив, що рішення про те, коли повинні відбутися переговори між Україною і Росією, повинен приймати Київ.

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією, ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут - це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити переговори з РФ), - сказав Макрон.

Секретар Ради національно безпеки і оборони України Олексій Данілов піддав жорсткій критиці слова Макрона про нібито "гарантії безпеки" окупанту РФ. Данілов підкреслив, що ніякої підкилимної дипломатії більше бути не повинно, а кращою гарантією стане демілітаризація і позбавлення Росії ядерної зброї.

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