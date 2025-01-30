'80% випадків - провал': філософ сказав, чому перемир'я не гарантує завершення війни

Навіть якщо припинення вогню відбудеться, воно, ймовірно, розвалиться без серйозних домовленостей, заявив Олександр Мороз.

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80% спроб припинення вогню зазнають краху / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Ключові тези Морозова:

Перемир'я не означає завршення війни

У 80% випадків перемир'я закінчується провалом

Ідеальний варіант – "вибити зуби", але навіть "відрізати хвіст" РФ вже було б успіхом

Режим припинення вогню не означатиме закінчення війни. Лише у 20% випадків перемир'я призводить до наступного раунду переговорів і фактичного завершення військових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Це (режим припинення вогню - Главред) дуже хитка конструкція. У 80% випадків перемир'я закінчується провалом, і тільки у 20% випадків воно веде до наступного раунду переговорів, який веде до закінчення військових дій. Під час припинення вогню сторони, як правило, оцінюють свої ресурси, шукають нові можливост", - сказав він.

Морозов зазначив, що шанс на переговори залишається, але ймовірність їх успіху невелика. За його словами, 2025 рік буде важким для всіх.

"Навіть якщо перемир'я відбудеться, найімовірніше, воно розвалиться до того, як вдасться досягти серйозних домовленостей. Ескалація війни триває, і ніхто від цього не виграє. Вся ескалація все одно побудована на режимі війни на виснаження", - пояснив філософ.

Морозов наголосив, що Кремль наразі частково перебуває в сильній позиції, оскільки може маніпулювати ситуацією з Північною Кореєю та Іраном. Водночас Путін може йти на конфлікт із трампівською Америкою.

Також Морозов зауважив, що Трамп сигналізує про готовність до діалогу, проте якщо Путін відмовиться від переговорів, то США можуть звернутися до Китаю, Саудівської Аравії та інших глобальних гравців, щоб обмежити можливості Кремля. Однак, чи принесе це успіх – відкрите питання.

"Ми хотіли б, щоб це було успішно, і щоб, якщо Путін залишається, його можливості для дій були обмежені. Тобто щоб йому обрізали хвости. Звичайно, хотілося б, щоб Кремлю вибили зуби - це був би найкращий варіант. Але якщо неможливо вибити зуби, то хоча б відрізати хвіст теж уже непогано", - додав політичний філософ.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про варіанти завершення війни в Україні:

Завершення війни в Україні - головне

Нагадаємо, 24 січня російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія "готова" до переговорів щодо завершення війни, але звинуватив Україну в їх неможливості через рішення РНБО, яке забороняє діалог із ним. Диктатор натякнув, що Захід має "змусити" Зеленського скасувати цю заборону.

Очільник ОП Андрій Єрмак відповів, що Кремль пропонує нереальні умови, адже Путін хоче вирішувати долю Європи без Європи та говорити про Україну без України.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни можливе лише, якщо РФ понесе справедливу відповідальність. Він наголосив, що головне для України – вистояти і завершити війну в рамках правильних принципів.

Як повідомляв Главред, аналітики The Times виділили чотири ймовірні варіанти завершення війни між Росією та Україною. Ключову роль у розвитку подій може відіграти новий президент США Дональд Трамп.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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