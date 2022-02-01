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Трагічна загибель боксера Вірчіса: поліція назвала дві основні версії

1 лютого 2022, 23:24

У рамках кримінального провадження правоохоронці опитують рідних Вірчіса, його друзів і знайомих, свідків і очевидців події.

Володимир Вірчис
Версії загибелі боксера Вірчіса / Український бокс. Перезавантаження.

У поліції озвучили основні версії загибелі відомого українського боксера Володимира Вірчіса, якого знайшли повішеним.

За інформацією поліції Києва, основними версіями є:

  • вчинення самогубства
  • доведення до самогубства.

У рамках кримінального провадження правоохоронці опитують рідних Вірчіса, його друзів і знайомих, свідків і очевидців події.

Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав він з кимось неприязні стосунки або боргові зобов'язання.

Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.

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Що відомо про Вірчіс

Боксеру Вірчісу було 48 років. Боксер був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005-2006).

На професійному рингу Володимир Вірчіс провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом). У його активі також дві поразки.

Смерть Вірчіса

В Україні помер 49-річний боксер Володимир Вірчис. Його знайшли повішеним у Києві, поліція відкрила кримінальне провадження. Тіло Вірчіса було виявлено випадковим перехожим в ніч на 28 січня в Дніпровському районі столиці.

"Сьогодні вночі в поліцію Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та швидка", - зазначили у відділлку.

Відзначається, що на місці події копи виявили бездиханне тіло чоловіка з петлею на шиї.

Вранці дружина боксера заявила до поліції, що її чоловік вночі пішов з дому і не повернувся. Жінка прийшла на впізнання і підтвердила особу Вірчіса.

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