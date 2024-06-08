Світла буде більше: відключення електроенергії 8 червня розпочнуться пізніше

Ситуація в енергосистемі України дозволяє задіяти графіки вимкнення світла на дві години пізніше, повідомили у ДТЕК.

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У суботу графіки вимкнення світла діятимуть пізніше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У суботу, 8 червня, світло для побутових та промислових споживачів в Україні вимикатимуть менше. Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть на дві години пізніше. Про це повідомили у ДТЕК.

"Стабілізаційні відключення почнуться з 18:00 замість 16:00", - йдеться у повідомленні.

Згідно із інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 18:00 і до 24:00.

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Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, напередодні Укренерго повідомило, що 8 червня в Україні графіки вимкнення світла діятимуть з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.

Як повідомляв Главред, Україна втратила 50% здатності до генерації електроенергії через російські обстріли. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

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