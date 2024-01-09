'Страждає довкілля': Україна вимагатиме від Росії €56 млрд евро за завдану шкоду

Україна стане однією з перших країн у світі, яка притягне агресора до відповідальності за збитки, завдані довкіллю.

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Україна вимагатиме від Росії компенсації за шкоду навколишньому середовищу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube, 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пістушка

Військові дії Росії в Україні завдали збитків довкіллю на понад 56 млрд євро. Україна вимагатиме від Кремля компенсації за завдану шкоду. Про це розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час засідання Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Очільник Офісу президента України підкреслив, що російські обстріли та атаки призвели до серйозного погіршення якості повітря, зокрема у Києві. Після останньої атаки по столиці було зафіксовано високу концентрацію продуктів горіння, хімікатів і пилу, що вплинуло на якість повітря.

"У цій жахливій, нічим не спровокованій і дуже жорстокій війні й далі гинуть наші люди, мирне населення та військові, а також страждає довкілля. Усі ці напади завдають величезної шкоди. Наприклад, після останньої атаки якість повітря в Києві значно погіршилася через високу концентрацію продуктів горіння, хімікатів і пилу", - наголосив Єрмак. відео дня

Він також зазначив, що наразі в Україні задокументовано понад 3300 судових справ, а збитки довкіллю перевищили 56 млрд євро. Тому Україна вимагатиме від Росії компенсації і стане першою країною, яка притягне агресора до відповідальності за екологічні наслідки війни.

Єрмак також подякував Міжнародній робочій групі за створення Природоохоронного договору для України. Цей договір, за його словами, стане важливим керівництвом у боротьбі з негативним впливом війни на природу. Крім цього, керівник Офісу президента запросив представників робочої групи до України для публічної презентації договору та його офіційного подання президенту Володимиру Зеленському.

"Перед нами стоїть складне завдання - запровадити договір в Україні та за кордоном. Ми будемо дуже вдячні за вашу допомогу та підтримку. Я радий зустрітися з вами в Києві та обговорити подальші плани співпраці", - додав Єрмак.

Ракетні атаки Росії по Україні

Як повідомляв Главред, 29 грудня російські окупанти вчинили наймасштабнішу ракетну та дронову атаку по території України з початку повномасштабного вторгнення. Мішенню цієї атаки була вся країна.

Також у результаті ракетного удару по Києву 29 грудня, загинуло 16 людей. Спочатку повідомлялося про 15 жертв, але рятувальники знайшли ще одне тіло під завалами складського приміщення.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну вночі 7 січня дронами і ракетами. Вони запустили 28 безпілотників "Шахед" і 3 ракети. Українська ППО збила 21 безпілотник з 28.

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