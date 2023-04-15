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Пропагандисти РФ почали готувати суспільство до неминучої поразки у війні проти України - Світан

Аліна Дембіцька
15 квітня 2023, 03:40
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Світан зауважив, що росіяни чітко зрозуміли неминучість своєї поразки, коли Україні почали давати Patriot.
Пропагандисти РФ почали готувати суспільство до неминучої поразки у війні проти України - Світан
Пропагандисти РФ почали готувати суспільство до поразки у війні / Колаж 59 ОМПБр, Главред

Країна-агресорка Росія почала усвідомлювати близькість своєї поразки у війні проти України, а тому російські пропагандисти вже почали готувати своє суспільство до цього. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Вони це розуміють з нового року. Особливо чітко вони це зрозуміли, коли нам почали давати Patriot, оскільки це був сигнал про те, що Україні будуть давати всю натівську зброю. А якщо нам дають все натівське озброєння, у росіян немає жодних шансів утримати лінію оборони", - розповів Світан.

Як зазначив полковник запасу, у зв'язку з цим російські пропагандисти почали готувати своє суспільство до поразки в цій війні.

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"Тому і лунають такі заяви про можливу поразку. Вони починають промацувати ту доріжку, якою їм доведеться інформаційно відступати, якось прикриваючи свою поразку", - додав він.

Пропаганда РФ про війну в Україні

Нагадаємо, нещодавно помічник директора країни-окупанта Росії Путіна Володимир Мединський вибухнув пропагандою про війну проти України. Мовляв, у РФ з Україною "жодного конфлікту" немає, і вона нібито є "невід'ємною частиною російського світу". При цьому він сказав, що повномасштабний напад був неминучим. Мовляв, це "війна імперії проти колонії".

"Я не відчуваю ненависті до українського народу і України. Мені глибоко симпатичний український народ. Там в мені багато крові намішано, тому я кажу, що я справжній росіянин, чого тільки не намішано. І я відчуваю величезну любов до цієї землі і її історії, і її героїчному минулому. Це частина російської землі. Україна - це невід'ємна частина російського світу...", - нафантазував Мединський.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв раніше опублікував свій новий фантастичний твір, наповнений абсурдом про майбутнє України і Заходу. Мовляв, Україна "нікому не потрібна", а Захід, мовляв, "очікує Захід".

"Така Україна не потрібна нікому на планеті. Саме тому її не буде", - мрійливо написав Медведєв.

Про те, чи буде існувати країна-окупант Росія і якою вона буде за результатами війни проти України, Медведєв чомусь промовчав.

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