Зібрали величезну кількість військ: офіцер ЗСУ назвав найважчі ділянки фронту

Військовослужбовець ЗСУ вказує на те, що росіяни продовжують активно застосовувати артилерію та авіацію для підтримки наступу в районі Бахмуту.

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Офіцер ЗСУ назвав найважчі ділянки фронту / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російське військове командування зосередило значну кількість особового складу та техніки для проведення наступальних операцій в районі Бахмуту. Противник здійснює тиск на позиції Сил оборони відразу в кілької населених пунктах. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер пресслужби 28 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

За його словами, російські війська концентрують різні підрозділи на Бахмутському напрямку фронту. Противник продовжує вести атаки на різних відрізках фронту, але не досягає успіху.

"На нашому напрямку ворог зібрав досить різні підрозділи. Це безпосередньо підрозділи третього армійського корпусу, десантні війська ми спостерігаємо і добровольчий штурмовий корпус. Продовжує він дуже активно наступати на Богданівку, але успіху не мав. Тут задіяні як піхотні підрозділи, так і підрозділи 98-ї десантної дивізії, це 231 та 299 полки", – сказав Калашніков. відео дня

Він також відзначив, що російська армія активно використовує артилерію на цьому напрямку. Крім того, ворог підтримує свої наступальні дії за допомогою авіації, зокрема, використовує керовані авіабомби.

"На Іванівське він додав зараз підрозділи 11-ї десантно-штурмової бригади, хоча там зараз діють підрозділи 150-ї дивізії. Там, де напрямок Кліщіївка, Андріївка, він також продовжує штурмові дії. Тут ми бачимо підрозділи третього армійського корпусу. Також він продовжує застосовувати артилерію та авіаційну складову", – зазначив Калашніков.

Ситуація на Бахмутському напрямку / Карта: understandingwar.org

Хто такий Олег Калашніков Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

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