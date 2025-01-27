Зниження мобілізаційного віку в Україні: в 3 ОШБр назвали дві умови

Завдяки створенню відповідних умов, кількість добровольців молодого віку в Силах оборони України може значно зрости, зазначив Жорін.

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В 3 ОШБр назвали дві умови для зниження мобілізаційного віку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Жорін:

В Україні потрібно знизити мобілізаційний вік

Молодь має отримати чіткі терміни служби та грошову мотивацію

Мобілізаційний вік в Україні варто знижувати, але для цього необхідно створити відповідні умови. Таку думку висловив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

За його словами, щоб знизити мобілізаційний вік, потрібно чітко визначити терміни служби за контрактом для молоді.

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"Вважаю, що молоді ми маємо дати можливість підписати контракт на визначений термін. На рік, два, а не до кінця військового стану", - зазначив він.

Крім того, важливим є забезпечення матеріальної мотивації.

Жорін запропонував введення одноразових виплат при підписанні контракту для молодих людей.

"Разом зі зрозумілою перспективою по строках служби це може стати тим рішенням, що навіть збільшить кількість добровольців в армії молодого віку", - резюмував він.

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Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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