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Ляшко потрапив у ДТП з авто зі спецсигналами і закотив істерику прямо посеред дороги

28 квітня 2022, 20:59

За словами "радикала", автомобілі правоохоронців нібито порушили ПДР і рушили на червоне світло з включеними проблисковими маячками.

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Олег Ляшко потрапив у ДТП / скріншот

У четвер, 28 квітня, в Києві на перехресті вулиць Електриків і Набережно-рибальської сталася ДТП за участю автомобіля, де був колишній депутат Олег Ляшко.

Учасником ДТП також стало авто, де перебували співробітники Служби безпеки. Про це йдеться в повідомленні Ляшка в Facebook.

За словами "радикала", автомобілі правоохоронців нібито порушили ПДР і рушили на червоне світло з включеними проблисковими маячками.

Після аварії екс-нардеп влаштував скандал і звинуватив у ДТП водія Lexus на службових номерах.

Він стверджує, що "бики" на двох броньованих авто грубо порушили правила дорожнього руху - поїхали на червоне світло з увімкненими проблисковими маячками.

Крім того, Ляшко заявив, що ПДР порушила ще одна машина на службових номерах Mercedes, але вона зникла з місця події.

У свою чергу в СБУ підтвердили факт ДТП, проте закликали Ляшка не перетворювати це на шоу.

"Автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець СБУ, потрапив у ДТП за участю колишнього народного депутата. У разі доведення провини і при прийнятті відповідного судового рішення, водій обов'язково понесе відповідальність, передбачену законом. СБУ проведе внутрішню перевірку дій свого співробітника для прийняття дисциплінарних рішень. При цьому звертаємо особливу увагу на неприпустимість дій екс-народного депутата, який всіляко намагався спровокувати військовослужбовців", - відзначили в СБУ.

Додамо, що згідно з пунктом 3.2 параграфа 3 ПДР "при наближенні транспортного засобу з включеним синім проблисковим маячком і (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу".

Нагадаємо, раніше Ляшко влип у черговий скандал. У партії Слуга народу розповіли про те, що представники Радикальної партії Олега Ляшка вчинили напад на Бахмацький районний штаб кандидата в народні депутати від СН на довиборах у ВР 208-му округу (Чернігівська область) Анатолія Гунька, який є суперником Ляшка на довиборах в Раду.

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ДТП Олег Ляшко
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