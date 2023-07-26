"Слабкі їм не потрібні": експерт назвав єдиний фактор для прискореного вступу в НАТО

З Україною може повторитися така ж історія, як з Албанією. Чим більше РФ буде "пищати" від України, тим швидше ми опинимося в Альянсі.

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Експерт Загородній назвав єдиний фактор для прискореного вступу в НАТО/ колаж: Главред, фото: Главред, 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, УНІАН

Лише від України залежить те, коли ми вступимо у Північноатлантичний альянс і скільки років займе цей процес. Вступ у НАТО може відбутися після завершення війни, а далі головним фактором буде те, наскільки сильною буде наша держава.

Якщо ми будемо слабкими, то ця історія може розвиватися зовсім іншим чином. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

"Це (коли Україна може вступити у НАТО – ред.) залежить тільки від нас. Перш за все, потрібно розуміти, коли закінчиться війна, і виходити з цього. А далі чим сильнішими і могутнішими ми будемо, тим швидше станемо членом НАТО – круті хлопці там завжди потрібні. Якщо будемо слабкими, тоді інша історія. Адже нікому нецікаво тягнути країну, за яку потрібно платити гроші. А от із тими, хто здатен самостійно вирішувати проблеми, дружать всі", – зазначив Загородній.

Якщо Україна буде сильною і здатною вирішувати свої проблеми, то в Альянсу знайдеться 150 причин, чому потрібно прийняти нашу державу в НАТО, вважає експерт. Заради цього можуть навіть скасувати якісь вимоги.

"Повториться історія з Албанією, яка досі не відповідає стандартам НАТО, але є його членом просто тому, що узбережжя Адріатичного моря цікаве США – це політика", – сказав він.

За словами експерта, питання вступу України до НАТО вирішуватиметься не на папірцях і не на форумах.

"Чим більше буде пищати Росія від України, тим швидше Україна буде в НАТО і тим менше питань нам будуть ставити. Тобто, чим сильнішими ми будемо, чим могутніше будемо бити по території РФ, тим швидше будемо в НАТО", – підсумував Загородній.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Тарасом Загороднім:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Коли Україна може вступити в НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна в Україні закінчиться влітку 2024 року. На запитання, чи думає він, що війна закінчиться до наступного літа, він швидко відповів: "Так. Ми переможемо в цій війні". Він додав, що наступного року Україна може стати членом НАТО.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Україна стане членом НАТО. Захід намагається "задавити" РФ санкціями і обіцяє підтримувати Україну, поки це буде необхідно.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголошував, що гарантії НАТО для України можуть змусити Путіна завершити війну. Поки Путін вірить, що він може перемогти у цій кривавій війні, він буде її продовжувати. Потрібно показати йому, що він не протримається довше, ніж Україна.

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