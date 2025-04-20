Скандал на Fox News: як Київ став частиною Росії в титрах трансляції

Fox News помилково позначив Київ як частину Росії.

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Fox News допустив географічну помилку / колаж: Главред, фото: скріншот з трансляції

Коротко:

Fox News помилково вказав Київ як частину Росії в титрах

Трансляція з Михайлівського собору в Києві призвела до скандалу

Американський телеканал Fox News допустив помилку під час трансляції Великоднього богослужіння Православної Церкви України 20 квітня, коли вказав Київ як частину Росії.

Трансляція проходила на офіційному YouTube-каналі каналу, де на великому екрані демонструвалося богослужіння з Москви, а на малому віконці — служба з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

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Спочатку титри на екрані правильно вказували: "Великоднє богослужіння: Київ, Україна". Однак після короткої паузи титр змінився на "Київ, Росія", і цей напис залишався на екрані понад 30 хвилин, що викликало обурення серед глядачів. Після цього редактори каналу внесли корективи, і підпис знову змінили на "Київ, Україна".

"Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, слід вибачитися і провести розслідування, щоб з'ясувати, хто припустився помилки", – заявив речник МЗС Георгій Тихий у соціальній мережі X.

Інцидент викликав значний резонанс в медіа та серед глядачів, і стало черговим прикладом непорозумінь щодо географічної належності української столиці.

Великоднє перемир'я - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я. Він заявив, що припинить усі бойові дії.

Президент США Дональд Трамп розкритикував лідера Кремля Володимира Путіна, заявивши, що той діє "занадто повільно". Глава Штатів очікує укладення угоди про мир до кінця поточного тижня.

Водночас, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився з приводу запропонованого російським диктатором Володимиром Путіним "великоднього перемир'я", зазначивши, що Україна орієнтуватиметься не на слова, а на дії.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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