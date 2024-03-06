'Ситуація небезпечна': росіяни перейшли в наступ на 5 напрямках - полковник ЗСУ

Світан назвав пріоритетні напрямками для російського наступу.

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Світан розповів про наступ росіян на 5 напрямках/ Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вказував на напружену ситуацію на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські війська намагаються прорвати оборону в ряді населених пунктів. Також ворог активно намагається просунутися на Бахмутському та Куп'янському напрямках. За словами військового експерта, полковника ЗСУ у відставці Романа Світана, наступальний потенціал РФ може вичерпатися протягом 1-1,5 місяців. Про це він заявив в інтерв'ю Главреду.

"Росіяни зараз чинитимуть тиск на наші позиції під Куп'янськом. На Луганському напрямку наступальний потенціал противника не вичерпано: він накопичив велику кількість сил і засобів і може спробувати просунутися. Можливості для проведення наступальних дій зберігаються і на Донецькому напрямку. Тому ситуація на Донецькому, Бахмутському, Луганському та Куп'янському напрямках залишається небезпечною", - зазначив він.

За його словами, російські війська планують використовувати накопичений наступальний потенціал ще щонайменше місяць-півтора. Після цього вони перейдуть у оборону або активну оборону (залежно від досягнутих рубежів) і відновлятимуть свої сили.

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"Що стосується Запорізької області, там росіяни атакують у районі Работиного і намагаються витіснити наші війська із займаних позицій. Однак на Запорізькому напрямку нам простіше, тому що там у росіян довге логістичне плече - до 500 кілометрів", - резюмував Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов погоджується з висновком президента Володимира Зеленського, що поки ще рано біженцям повертатися до Харкова, оскільки місто не захищене від повітряних ударів Росії.

Збройні сили України розбили 42-гу окрему механізовану бригаду Російської Федерації поблизу селища Работине. На полі бою залишилися щонайменше 28 пошкоджених, знищених і покинутих російських танків і бойових машин.

Окупанти проводять зачистку в Авдіївці та готуються до штурму на новому напрямку.

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