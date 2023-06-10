"На Заході дбають, щоб Путін не втратив обличчя": Огризко здивував подробицями

Огризко пригадав, яким чином провідні європейські лідери реагували на кричущий факт 21 століття – анексію Криму.

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Огризко розповів про компромати на західних політиків / Колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Країна-агресорка Росія має компромат на багатьох західних чиновників. У зв'язку з цим на Заході дбають про те, аби російський диктатор Володимир Путін не втратив обличчя. Таку думку в інтервʼю Главреду висловив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Так, Огризко пригадав, яким чином провідні європейські лідери реагували на кричущий факт 21 століття – анексію Криму як частини незалежної держави України, а потім розпочату війну на Донбасі.

"Ми почули стривоженості, побачили формальні санкції, які для Росії не мали значення, та продовження заглядання в очі та заклики про те, щоб Путін не втратив обличчя. Саме з цього можна зробити дуже далекосяжні висновки відносно того, скільки таких людей є на Заході. І їх багато", - зазначив дипломат.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розповіві, що керівництво країни-агресорки РФ має на угорського прем'єра Віктора Орбана якийсь компромат, який дозволяє маніпулювати ним з Кремля. Огризко переконаний, що немає іншої причини того, що Орбан загруз у болоті авторитаризму і проросійських поглядів.

Також Огризко заявив, що чутки про те, що західні країни хочуть посадити українських дипломатів і представників країни-агресорки РФ за стіл переговорів, це ніщо інше, як спроба Москви мобілізувати світову спільноту на заморозку війни. За його словами, ніяких варіантів для цих проектів немає, оскільки їх не прийме ні Україна, ні Захід. Крім особливо наближених до Путіна режимів в Європі.

Дивіться відео про те, як "вагнерівці" і російські військові обстрілюють один одного:

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