"З калібрами проблеми, але є Іскандери": експерт розповів, скільки ще РФ буде бомбити Україну

Експерт розповів, скільки ще РФ буде бомбити Україну / Фото Міноборони РФ

З початку вторгнення Росії в Україну армія країни-агресора щодня обстрілює наші міста, але надовго деяких ракет не вистачить.

Письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в чаті на Главреді зазначив, що проблеми з виробництвом "Калібрів" у Росії точно є. Хоча наприкінці березня запустили їх виробництво 24/7, тобто безперервне.

Він зазначив, що нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про гіперзвукові ракети "Кинджал" – зазначалося, що Росія витратила вже 50% запасів цих ракет. До того ж не секрет, що вже деякий час у Росії є ракетний дефіцит.

"З приводу "Іскандерів" звучали заяви Шойгу, який ще в 2019 році рекламував їх модернізацію і початок модульного комплектування ракетами "Іскандерів", де могли б використовуватися різні ракети, зокрема, мова йшла про балістичну ракету Р-500. Як стверджували російські розробники, ракета Р-500 була уніфікована і створена на основі "Калібру". Ця ракета мала велику відстань ураження - майже 800 км, а також авіаційне базування. Але фахівці стверджують, що ця ракета була не нова, а створена на базі більш ранніх ракет",- пояснив експерт.

читайте такожРакета дістане до Воронежа: США передають Україні РСЗВ - "вбивці Іскандерів"Також він зазначив, що "Іскандери" і під час війни проти України, і під час війни Вірменії проти Азербайджану, а також під час війни Росії проти Грузії довели, що вони дуже сира розробка.

"Було дуже багато негативних результатів при пусках. Зокрема, у вірмено-Азербайджанській війні майже всі пуски Іскандерів були з нульовим результатом. В Україні також зафіксовано, що було багато невдалих пусків Іскандерів", - нагадав Бадрак.

Військовий експерт підкреслив, що точність всіх російських ракет, не тільки "Іскандерів", досить низька – менш як 50%.

"Що стосується того, скільки залишилося цих ракет, але ж вони різні, то я вважаю, що в Росії ще залишилися ранні ракети, так звані, "Іскандер-Е". Але, схоже, вона приберігає їх на екстрений випадок. І той факт, що Росія використовує такі комплекси як Точка-У ще радянського виробництва, свідчить про потужний ракетний дефіцит", - підсумував Бадрак.

Раніше повідомлялося, що в російському місті Твер, раптово виникла пожежа в будівлі Центрального науково-дослідного інституту Міноборони РФ, в якому раніше велася розробка ракет "Іскандер" і систему ППО "С-400".

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