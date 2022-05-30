"Руки, ноги ... все було зламано": окупанти до смерті закатували українця за підтримку ЗСУ

Окупанти до смерті закатували українця за підтримку ЗСУ / скріншот

У Миколаївській області російські окупанти викрали, два дні жорстоко катували, а потім вбили жителя села Лоцкино. Його звинуватили в підтримці українських захисників і нібито викраденні зброї.

Трагедія в селі трапилася ще в середині березня. Про вбивство чоловіка розповіла CNN його вдова Тетяна, з якою він прожив 30 років.

Вона зазначила, що її чоловік ніколи не робив зла нікому з селян і недолюблювали його тільки прихильники окупантів.

Тетяна Божко розповіла, що російські окупанти схопили її чоловіка і кілька днів утримували в заручниках, поки згодом місцеві жителі не виявили його тіло, коли окупанти вже покинули село, в якому перебували з 10 по 18 березня.

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Протягом страшних двох днів Тетяна намагалася допомогти чоловікові, але окупанти відмовлялися прийняти для нього передачу або надати йому медичну допомогу.

"Він весь був побитий. Все було так страшно. Руки, ноги ... все було зламано", - сказала вдова загиблого.

читайте такожНакази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - Денісова"Це лише одне з багатьох звірств, які прагнуть зупинити українські солдати на передовій. Вони борються не за межі, а за виживання своїх людей", – заявила журналістка CNN Сара Сайднер.

Раніше журналісти-розслідувачі змогли встановити особу одного з окупантів-вбивць, які ґвалтували та знущалися над мирними жителями у Бучі.

Також встановлено особу ще одного російського окупанта, який на Київщині ґвалтував жінок. Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади Булат Фассахів.

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