Росія є системним ворогом, який століттями прагне знищити Україну - Залужний

Українці пишуть переможну історію своєї держави / УНІАН, скріншот з відео

Росія є системним ворогом України, який століттями прагне її знищити. На тлі постійної загрози від країни-агресора українці повинні бути стійкими і сильними і зробити все, щоб не залишити своїм нащадкам криваву війну у спадок.

Головнокомандувач збройними силами України генерал Валерій Залужний у Facebook підкреслив, що сьогодні українці пишуть переможну історію своєї держави.

"Росія є системним ворогом, який століттями прагне знищити Україну. На тлі агресії і постійної загрози ми як нація повинні бути стійкими і сильними. Сьогодні ми пишемо переможну історію нашої держави, щоб не залишати війну у спадок нашим дітям і щоб вони пишалися нами", - написав Залужний.

Також він опублікував відео 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, командир якої на війні з 2014 року. Руслан розповів про своє бачення історії.

скріншот

"Історія залежить від того, хто її пише. Мені б хотілося, щоб українську історію писали люди, які брали безпосередню участь у війні. До історії потрібно ставитися так, щоб наші діти читали правду", – розповів командир бригади.

скрнишот

Тим часом на четвертому місяці війни з Україною в Росії заговорили про те, що Москва готова провести переговори і підписати мирну угоду з Києвом. Правда, в РФ як зазвичай відмовляються називати речі своїми іменами. Тепер крім "спецоперації" там почали використовувати ще й термін "громадянська війна в Україні".

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