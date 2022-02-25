Російсько-фашистські загарбники намагаються купити пальне у жителів Сумщини / sevdon.net

Ціною важких боїв російських військовослужбовців вдалося зупинити поблизу Конотопа в Сумській області. У бойовиків спостерігаються проблеми з пальним і постачанням, повідомляють Сухопутні війська України у себе в Facebook.

Російські танкісти з каністрами ходять по домівках і намагаються у місцевих купити пальне. Заодно окупанти вимагають їжу. Вже фіксуються випадки мародерства торгових закладів.

"Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Що стосується харчування російських солдатів, рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте", - пожартували в Сухопутних військах ЗСУ.

Зазначимо, що районні центри і великі міста Сумщини взяті в кільце – але не захоплені і дають активну відсіч окупантам. Найактивніше сьогодні чинила опір Охтирка, де окупанти обстріляли дитячий садок. П'ятеро людей загинули, двоє дітей у дуже поганому стані.

Російсько-фашистські загарбники намагаються купити пальне у жителів Сумщини

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Як повідомлялося, окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.