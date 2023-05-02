Росіяни скинули на Херсонщину керовані авіабомби: є загиблі

Окупанти вдались до жорсткішої зброї та атакували острів у Херсонській області керованими авібомбами.

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Окупанти атакували Херсонщину / Фото: УНІАН

Російські окупанти сьогодні, 2 травня, скинули керовані авіабомби на острів у Херсонській області, що знаходиться поблизу села Велетенське. Внаслідок потужного авіаудару загинули люди.

Про наслідки ворожого обстрілу Херсонщини повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Telegram. Він вкотре наголосив, що росіяни – терористи.

Єрмак повідомив про авіаудар на Херсонщині / Скріншот: t.me/ermaka2022

Єрмак також повідомив, що внаслідок атаки окупантів у Херсонській області постраждали 7 осіб: 3 людини загинули, 5 – поранені.

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Обстріли Херсонщини

Нагадаємо, що Херсонська область постійно потерпає від атаки російських загарбників. РФ масовано накриває з артилерії, РСЗВ і танків.

У березні відбулась чергова атака артвогнем Херсонщини, тоді люди загинули прямо біля магазину, через попадання снаряда згорів автомобіль.

Нещодавно повідомлялось, що ЗСУ зайняли позиції на Лівому березі Дніпра на Херсонщині, що за 7 км від адмінцентру. Поки незрозуміло, в якому масштабі та з якою метою.

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