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РФ запустила по Україні 83 дрони, збити вдалося не все: у ПС розповіли деталі

Альона Вороніна
16 листопада 2024, 10:13
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Загарбники вдарили великою кількістю дронів, а також запустили ракету С-300 по одній з областей.
РФ запустила по Україні 83 дрони, збити вдалося не все: у ПС розповіли деталі
РФ запустила по Україні 83 дрони, збити вдалося не все/ коллаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

  • РФ вночі запустила по Україні 83 дрони
  • Силам ППО вдалося збити 53 ворожі дрони, ще 30 були локаційно втрачені

Країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 16 листопада, запустила по Україні 83 дрони. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 53 ворожі безпілотники, ще 30 були локаційно втрачені.

Також окупанти вдарили ракетою по Харківщині. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

відео дня

"У ніч на 16 листопада 2024 року (із 20:30 15 листопада) противник завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, атакував 83-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф", – повідомили у Повітряних силах.

Станом на 08:30 було підтверджено збиття 53 ворожих безпілотників у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

"Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України", – додали у Повітряних силах.

Удар РФ по Украине в ночь на 16 ноября
Удар РФ по Україні в ніч на 16 листопада/ Повітряні сили ЗСУ
РФ запустила по Україні 83 дрони, збити вдалося не все: у ПС розповіли деталі
Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 листопада РФ атакувала Одещину двома ракетами і 29 дронами. Протиповітряна оборона також працювала в Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Після масованого удару по Одесі президент України Володимир Зеленський розповів, як зупинити російський терор. Зеленський відреагував на масовані обстріли військами РФ території різних областей України і наголосив на важливості удари по території Росії.

Нагадаємо, уламки дрона влучили в багатоповерхівку в Києві під час атаки дронами у ніч на 16 листопада. Під час атаки сили ППО знищили навколо Києва до десятка ворожих безпілотників.

Також у Запорізькій області був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури під час удару РФ в ніч на 16 листопада. Росіяни під ранок атакували Запоріжжя і район "Шахедами". Пошкоджений важливий об’єкт, також вибухова хвиля понівечила торгові приміщення і дорожнє покриття.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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війна в Україні беспилотники дрони вторгнення Росії атака дронів
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