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РФ вдарила по житлових районах Запоріжжя і Чугуєва: є жертви, зайнялись пожежі

Даяна Швець
18 липня 2025, 08:30оновлено 18 липня, 09:46
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Росіяни підступним ударом спричинили значні руйнування, внаслідок атаки є поранені та загиблі.
обстрел
Російські дрони знову атакували Запорізьку область / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ЗОВА

Що відомо:

  • Ворог атакував Запорізький район щонайменше дев'ятьма дронами
  • РФ цинічно вбила КАБом 64-річного жителя Степногірської громади
  • Російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області

У ніч на 18 липня російські війська здійснили атаку дронами-камікадзе на Запорізьку область. Як повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, окупанти випустили по Запорізькому району щонайменше дев’ять безпілотників типу "Шахед".

Найбільше постраждало передмістя обласного центру, зафіксовані пожежі та пошкодження нежитлових будівель. Один чоловік отримав поранення. Унаслідок обстрілу спалахнули пожежі, зруйновано кілька будівель.

відео дня

Згодом Федоров уточнив, що внаслідок атаки було поранено 79-річного чоловіка. Йому оперативно надали необхідну медичну допомогу.

РФ вдарила по житлових районах Запоріжжя і Чугуєва: є жертви, зайнялись пожежі
КАБ / Інфографіка: Главред

Також стало відомо про загибель 64-річного жителя Степногірської громади. Його тіло виявили на місці ракетного удару, який, за словами Федорова, росіяни нанесли керованими авіабомбами по житловому сектору. Внаслідок влучання виникла пожежа в кількох багатоповерхівках.

Окрім того, вранці 18 липня російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області. Як зазначає мер Галина Мінаєва, удар було нанесено близько 04:40 по одному з житлових мікрорайонів міста.

"Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога. Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти", — повідомила Мінаєва у Telegram.

На місце обстрілу вже виїхали відповідні служби для ліквідації наслідків.

Обстріли України Росією - останні новини

Главред попереджав, що РФ готується до масованого ракетного обстрілу. Про це свідчить кількість російських літаків на аеродромах та військовий вантаж у вигляді крилатих ракет, які активно доставляють на авіабазу "Енгельс-2".

У ніч на 17 липня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами. Були й влучання, виникло одразу кілька пожеж, пошкоджено підприємства. Загинула одна людина і ще п'ятеро - постраждали.

16 липня російські війська також масовано атакували Україну, під основним ударом опинилися Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина. Президент України Володимир Зеленський показав наслідки масованого обстрілу України й назвав мішень РФ.

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Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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