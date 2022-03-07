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Окупанти підступно цілилися в житлові будинки – мер Миколаєва розповів про нічні обстріли

7 березня 2022, 08:34

За словами міського голови, місто прокинулося під звуки обстрілів.

обстрел Николаева 7 марта 2022 последствия
Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 7 березня/ ДСНС на Миколаївщині

Російські військові під час нічних обстрілів Миколаєва спеціально і підло цілилися саме у житлові будинки, після цього у місті відбулися масові пожежі.

Як розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, місто прокинулося під звуки обстрілів. Про це міський голова написав у Telegram.

За його словами, рятувальники і комунальні служби міста вже ліквідовують наслідки обстрілів.

При цьому Сєнкевич закликав містян бути обережними, адже небезпека обстрілів зберігається і вранці. Крім цього, на вулицях лишилося багато снарядів, які не розірвалися. Мер наголосив, що до них у жодному разі не можна підходити, їх не можна підіймати і самостійно пересувати.

"Дорогі миколаївці, будьте максимально обережними. Телефонуйте піротехнікам на 101, 102",– закликав він.

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Також Сєнкевич повідомив, що через нічні обстріли Миколаєва частина міста залишилась без теплопостачання.

Тимчасово призупинена робота чотирьох котелень:

  • вул. Безіменна, 91 (15 житлових будинків вже на циркуляції),
  • вул. Новозаводська, 48 (97 житлових будинків),
  • вул. Знам'янська, 2 (29 житлових будинків),
  • вул. Космонавтів, 43 (інфекційна лікарня).

Пізніше повідомлялося, що у місті продовжуються ракетні обстріли. Мешканців заликали не виходити з будинків та укриттів.

  • Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 7 березня
    Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 7 березня ДСНС у Миколаївській області
  • Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 7 березня
    Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 7 березня ДСНС у Миколаївській області
  • Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 7 березня
    Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 7 березня ДСНС у Миколаївській області
  • Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 7 березня
    Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 7 березня ДСНС у Миколаївській області
  • Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 7 березня
    Наслідки обстрілу Миколаєва у ніч на 7 березня ДСНС у Миколаївській області

Через обстріли виникло 5 пожеж

В ДСНС України у Миколаївській області зазначили, що в місті внаслідок обстрілів зі "Смерчів" виникло 5 пожеж.

"Вранці 7 березня по м. Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі "Смерчів". Внаслідок чого виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект")", – йдеться у повідомленні.

Тепер у житловому секторі спостерігають численні випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. Масштаби руйнування встановлюються.

Обстріли Миколаєва

Нагадаємо, 5 березня українська армія вибила з Миколаєва загони російських окупантів і захопила ворожу техніку. Керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім також повідомив, що в місті, на жаль, окупанти завдали втрат і мирному населенню.

Уже наступного дня, 6 березня, повідомлялося, що російські окупанти атакують танками Миколаїв. Кім заявив, що російські військові наступають з боку пивзаводу і закликав усіх бути обережними.

У ніч на понеділок, 7 березня, російські війська знову намагалися увійти в Миколаїв. Вони вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню. Обстріл почався о 05:00.

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