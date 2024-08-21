РФ проявила ініціативу: Лубінець розкрив деталі нового обміну полоненими

Україна за допомогою партнерів веде консультації щодо обміну полоненими з Росією, розповів Дмитро Лубінець.

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Україна за допомогою партнерів веде консультації щодо обміну полоненими з РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/dmytro.lubinets, hromadske

Україна постійно ініціює заходи, спрямовані на повернення громадян із російського полону. Наразі ведуться консультації щодо повернення українців за підтримки міжнародних партнерів. Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець під спільного преспідходу з міністром міжнародного розвитку Канади Ахмедом Хуссеном та головою ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде, пише "Укрінформ".

"Публічно я заявляв, що після початку військової операції на території Курської області була проявлена ініціатива з російської сторони. Поки це все, що я можу сказати. Коли прийде час і фізично українські громадяни повернуться з російського полону, ви про це точно дізнаєтеся", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен також запевнив, що за підтримки міжнародних партнерів Україна робить усе можливе для повернення полонених українців. Це питання регулярно обговорюється під час робочих зустрічей у контексті реалізації четвертого пункту Формули миру.

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Водночас Лубінець ухилився від надання конкретних деталей щодо домовленостей з російським омбудсменом, зазначивши, що процес обміну є надто чутливим.

"Поки станом на зараз я вам кажу про те, що процес триває. Він тривав до цього, триває і після початку Курської операції. Чи є якісь більш активні перемовини? Це не перемовини, це консультації – назвемо це так, за допомогою наших партнерів. Так, вони відбуваються", - додав він.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Обмін полоненими на фоні Курської операції - що відомо

Нагадаємо, після активного просування українських військ у Курській області, російська сторона ініціювала переговори щодо обміну військовополоненими, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Також те, що українські полонені скоро можуть повернутися додому підтвердили в українській розвідці. Точна кількість російських військових, захоплених під час операції в Курській області, не розголошується, але мова може йти про сотні.

Як раніше повідомляв Главред, 14 серпня, понад сто російських військових здалися в полон після того, як їхні командири покинули їх. Це наймасовіше взяття в полон за один раз, в операції брали участь спецпризначенці СБУ.

Того ж дня російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова ініціювала розмову з українським омбудсманом Дмитром Лубінцем. Головна тема- обмін полоненими.

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