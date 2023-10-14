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РФ поставила собі за мету окупувати всю Донеччину до кінця року – глава Авдіївської МВА

Альона Вороніна
14 жовтня 2023, 13:20 оновлено 14 жовтня, 13:20
Російські окупанти кинули більше сил на Авдіївку і "стирають" це місто тому, що у них з’явилася нова дата, до якої вони хочуть захопити всю Донеччину.
Украинские военные, российские военные
РФ поставила собі за мету окупувати всю Донеччину до кінця року/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені Богдана Хмельницького, Міноборони РФ

Російські окупанти встановили нову дату, коли вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області – 31 грудня. Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Українського радіо.

"Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області", – сказав він.

За словами Барабаша, саме тому російські загарбники зараз спрямовують стільки сил на Авдіївку. Він зазначив, що окупанти Авдіївку "просто стирають".

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"Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська, і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива", – сказав голова Авдіївської МВА.

Ситуація в Авдіївці

Раніше повідомлялося, що росіяни кинули в штурм біля Авдіївки 10 тисяч окупантів. Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку у Донецькій області і постійно штурмують позиції українських військових. Росіяни кинули на штурм міста три бригади – близько 10 тисяч загарбників.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що атака окупантів на Авдіївку провалилася. Кремль намагався піднести свій наступ на Авдіївку та інші локальні дії як перехоплення російськими військами оперативної ініціативи в Україні. Але російський наступ в районі цього міста зазнав невдачі.

У США оцінили новий наступ РФ на Донбасі. Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що новий наступ російських окупантів біля Лиману та Авдіївки на Донбасі не став сюрпризом. При цьому США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога.

Ніч на 14 жовтня стала першою ніччю в Авдіївці без ракетних ударів, але на позиціях – бої. Як розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, російські окупанти не зупиняють штурми і намагаються оточити місто.

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війна в Україні Авдіївка вторгнення Росії новини Донбасу
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