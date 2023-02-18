УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ накопичила біля України сотні одиниць авіації: у ГУР розповіли, чи очікувати великого авіаудару

18 лютого 2023, 21:10
Ворожа авіація розміщена на території РФ, не менше ніж за 200 кілометрів від кордону з Україною.
российские военные, российская авиация
РФ накопичила біля України сотні літаків та гелікоптерів / Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія накопичила біля кордонів України приблизно 450 літаків тактичної авіації і 300 гелікоптерів, половина з них – ударні.

Як зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Kyiv Post, ворожа авіація розміщена на території РФ, не менше ніж за 200 кілометрів від кордону з Україною. Літаки та гелікоптери зосереджені в різних місцях, але поза межами досяжності українських вогневих засобів.

За словами Юсова, російські аеродроми та авіаційні засоби навмисно розташовані на відстані 200 кілометрів або більше від кордону, щоб не потрапити в зону потенційного 80-кілометрового удару HIMARS.

відео дня

Представник ГУР наголосив, що останні оцінки військових загроз безпеці України не вказують на те, що Росія планує використати всі ці літаки одночасно для масованої повітряної атаки, але вони можуть бути використані для підтримки наступу Кремля на сході України.

"Ці сили можуть бути використані в першу чергу на Донбасі. Напад [із повітря] на Київ малоймовірний", - зауважив він.

Як зазначив Юсов, зараз першочергове завдання, яке стоїть перед окупантами, – це захоплення Донецької та Луганської областей до кінця березня-2023. Він підкреслив, що теперішня спроба Москви захопити повністю дві східні області України закінчиться невдачею.

"Росії не вдасться реалізувати цей план", - запевнив представник української розвідки.

Росіяни накопичують авіацію біля кордонів України

Нещодавно видання Financial Times із посиланням на західних офіційних осіб повідомляло, що країна-агресорка Росія накопичує поблизу кордону з Україною літаки та вертольоти. Таким чином Москва хоче задіяти свою авіацію для підтримки наземного наступу, що пробуксовує. Як пише видання, про накопичення російських літаків та вертольотів стало відомо із розвідданих, які були передані союзниками по НАТО.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Москва вирішила масово не вводити свою бойову авіацію на територію української держави через ефективну роботу української ППО. За словами чиновника, тому окупанти не ризикнули масово вводити свою бойову авіацію в Україну.

Він підкреслив, що Україна провела колосальну роботу над посиленням своєї протиповітряної оборони. Тому війська перехоплюють більшість ракет і безпілотників агресора Росії.

Також він додав, що незважаючи на надання Україні систем ППО, підтримка все ще недостатня, її слід посилити.

Як зазначив авіаексперт Валерій Романенко, використання авіації може обернутися для країни-агресорки Росії величезними втратами. "У Росії давно звучали такі гасла, що треба кидати авіацію в бій, незважаючи на втрати. Якщо у них зараз йдуть так звані "м'ясні атаки", коли масою продавлюють нашу оборону, то чому б не спробувати літаковою масою продавити нашу протиповітряну оборону? Звичайно, це призведе до шалених втрат, тому що ми отримуємо нові і нові зенітно-ракетні комплекси", - пояснив Романенко.

Вас може зацікавити:

війна в Україні Росавіація війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:33

РФ готує нову атаку: у ЗСУ розкрили ворожу тактику ракетних обстрілів

21:10

РФ накопичила біля України сотні одиниць авіації: у ГУР розповіли, чи очікувати великого авіаударуВідео

20:26

Марк Фейгін. Останній наступ РосіїВідеоблоги

20:18

У РФ створюють нові приватні армії: ексдепутат Держдуми назвав причинуВідео

20:11

Черник розповів, чи станеться катастрофа на фронті, якщо ЗСУ відійдуть від БахмутаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:06

Чому 19 лютого не можна дарувати і купувати гаманець: прикмети і заборони дняВідео

19:46

Підсумки Рамштайну-9: Україна отримає більше снарядів і систем ППОПогляд

19:24

Навіщо класти монети під поріг: спосіб збагачення, який передається з покоління у покоління

19:21

Бронепоїзд Путіна заблокував рух на залізниці у РФ

Реклама
19:11

"Я особисто відмінусував 500 окупантів": 23-річний захисник розповів, як знищує росіянВідео

18:31

Кулеба поставив на місце лідера Чехії, який натякнув на поступки України РФВідео

18:21

Півсклянки оцту творять чудеса: навіщо його заливають в раковину

17:59

В РФ уже готуються до смути, але вона не почнеться, допоки ЗСУ вщент не розіб'ють окупантів - ДикийВідео

17:46

Пропагандисти вагнерівців "злили" локацію бази РФ на Луганщині

17:15

Гороскоп Таро на тиждень 20-26 лютого: Водоліям - біль, Рибам - сили на новеВідео

17:10

Гороскоп на тиждень 20-26 лютого 2023: Скорпіону - надихаюча любов, Водолію - конфліктиВідео

16:53

Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу влітку – Стефанчук

16:15

Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку Україні - СунакВідео

15:57

У Байдена жорстко звинуватили РФ: дії в Україні - злочини проти людства

15:51

"Називаю його по батькові": Лоліта розповіла про свого коханцяВідео

Реклама
15:28

Як кинути палити: правила для тих, хто хоче швидко попрощатися зі звичкоюВідео

15:25

Зоопарк скрізь: Райан Рейнольдс розповів, як це бути батьком чотирьох дітей

15:20

Малюська попросив ChatGPT законопроект про проституцію: за 30 секунд отримав неймовірний результат

15:18

"Путін може сказати "стоп": вигнання окупантів в РФ – не кінець війни, може бути нове "ОРДЛО" – експертВідео

15:10

Потай від батьків: 5 дивних речей, які їли радянські діти

14:43

Причина не відома: померла друга дружина Висоцького

14:40

Війська вимушено виконають наказ Лукашенка: у ГУР оцінили ризик нападу БілорусіВідео

14:31

"Підключилися регулярні війська РФ": експерт пояснив, чому окупанти "суїцидяться" під Бахмутом

14:27

"Путін планує нові наступи": Столтенберг дав тривожний прогнозВідео

14:12

Рікі Мартін поділився рідкісним фото дорослого сина від сурогатної матеріВідео

14:00

Наближається буревій: 3 знаки зодіаку найближчим часом спіткатимуть проблеми з грошимаВідео

13:58

Байден звернеться до Путіна, коли виступатиме в Польщі перед річницею війни – Білий дімВідео

13:54

Пам'ятають всі образи і впиваються своєю помстою: імена жінок, які не пробачають зрадуВідео

13:46

"Шиш вам": Нагієв відмовився вести музичну церемонію в РФВідео

13:43

Польща передасть Україні танки Leopard 2 і PT-91 протягом одного-двох місяців – Дуда

13:41

Чому Путін "прибрав" Пригожина: Пономарьов назвав причинуВідео

13:36

Макрон викрив Путіна у брехні через ПВК Вагнер і закликав дати ЗСУ зброю для наступуВідео

13:20

Гороскоп на завтра 19 лютого 2023: Стрільцям - фатальні помилки, Рибам - сваркаВідео

13:00

ChatGPT вже в Україні: на що здатний ШІ, якого вже назвали "вбивцею професій"

12:54

"Повинна стояти перед Росією на колінах": нездара Сосєдов звернувся до Барбари БрильськоїВідео

Реклама
12:50

Британія не дасть Україні винищувачі Typhoon: Лондон закликав чекати на закінчення війни з РФВідео

12:38

"Ви бачили, що він витворив в ефірі?": Басков вляпався в скандал на росТБВідео

12:27

"Цим займеться особисто Путін": для РФ відмова від "вагнерівців" поставить хрест на війні – ПономарьовВідео

11:57

Український рембо працює: боєць ЗСУ потужно "насипав" окупантам РФ під БахмутомВідео

11:48

"Що робитимуть наші?": Гіркін спрогнозував крах окупантів на Донбасі протягом 2-3 тижнівВідео

11:27

"Просто сісти і поговорити": в ОП підтвердили, що Зеленський запросив Орбана до УкраїниВідео

10:58

Путін підвищив генерала Мурадова: він командував морпіхами РФ, яких ЗСУ розбили під ВугледаромВідео

10:50

Не для людей зі слабкими нервами: величезна дочка Шукшиной показалася в трусах-ниточкахВідео

10:32

"Міс Україна Всесвіт" виходить заміж: показала обручку, тримаючи коханого за руку

10:25

Очищає воду, відновлює волосся і шкіру: чи можна викидати шкірку від бананаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти