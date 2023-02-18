РФ накопичила біля України сотні одиниць авіації: у ГУР розповіли, чи очікувати великого авіаудару

Ворожа авіація розміщена на території РФ, не менше ніж за 200 кілометрів від кордону з Україною.

РФ накопичила біля України сотні літаків та гелікоптерів / Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія накопичила біля кордонів України приблизно 450 літаків тактичної авіації і 300 гелікоптерів, половина з них – ударні.

Як зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Kyiv Post, ворожа авіація розміщена на території РФ, не менше ніж за 200 кілометрів від кордону з Україною. Літаки та гелікоптери зосереджені в різних місцях, але поза межами досяжності українських вогневих засобів.

За словами Юсова, російські аеродроми та авіаційні засоби навмисно розташовані на відстані 200 кілометрів або більше від кордону, щоб не потрапити в зону потенційного 80-кілометрового удару HIMARS.

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Представник ГУР наголосив, що останні оцінки військових загроз безпеці України не вказують на те, що Росія планує використати всі ці літаки одночасно для масованої повітряної атаки, але вони можуть бути використані для підтримки наступу Кремля на сході України.

"Ці сили можуть бути використані в першу чергу на Донбасі. Напад [із повітря] на Київ малоймовірний", - зауважив він.

Як зазначив Юсов, зараз першочергове завдання, яке стоїть перед окупантами, – це захоплення Донецької та Луганської областей до кінця березня-2023. Він підкреслив, що теперішня спроба Москви захопити повністю дві східні області України закінчиться невдачею.

"Росії не вдасться реалізувати цей план", - запевнив представник української розвідки.

Росіяни накопичують авіацію біля кордонів України

Нещодавно видання Financial Times із посиланням на західних офіційних осіб повідомляло, що країна-агресорка Росія накопичує поблизу кордону з Україною літаки та вертольоти. Таким чином Москва хоче задіяти свою авіацію для підтримки наземного наступу, що пробуксовує. Як пише видання, про накопичення російських літаків та вертольотів стало відомо із розвідданих, які були передані союзниками по НАТО.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Москва вирішила масово не вводити свою бойову авіацію на територію української держави через ефективну роботу української ППО. За словами чиновника, тому окупанти не ризикнули масово вводити свою бойову авіацію в Україну.

Він підкреслив, що Україна провела колосальну роботу над посиленням своєї протиповітряної оборони. Тому війська перехоплюють більшість ракет і безпілотників агресора Росії.

Також він додав, що незважаючи на надання Україні систем ППО, підтримка все ще недостатня, її слід посилити.

Як зазначив авіаексперт Валерій Романенко, використання авіації може обернутися для країни-агресорки Росії величезними втратами. "У Росії давно звучали такі гасла, що треба кидати авіацію в бій, незважаючи на втрати. Якщо у них зараз йдуть так звані "м'ясні атаки", коли масою продавлюють нашу оборону, то чому б не спробувати літаковою масою продавити нашу протиповітряну оборону? Звичайно, це призведе до шалених втрат, тому що ми отримуємо нові і нові зенітно-ракетні комплекси", - пояснив Романенко.

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