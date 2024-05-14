Намагаються заходити з іншого боку: у ЗСУ розповіли про бої у Часовому Яру

Окупанти вже не проводять таких масованих м'ясних штурмів, як раніше - це свідчить про зміну тактики.

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Окупанти намагаються захопити Часів Яр / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські війська зменшили кількість масованих м'ясних штурмів в районі Часового Яру Донецької області. При цьому окупанти частіше намагаються заходити зі сторони Іванівського і Богданівки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні.

"У Часовому Яру ситуація не змінилася. Тривають активні бойові дії вдень і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав. Він продовжує знищувати Часів Яр артилерією та КАБами, які скидає на місто і населенні пункти поблизу", - розповів Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Росіяни намагаються захопити Часів Яр і його висоти, щоб надалі обстрілювати Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ.

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Окрім того, ворог змінив тактику. Окупанти вже не проводять таких масованих м'ясних штурмів, як раніше, а частіше намагаються заходити зі сторони Іванівського і Богданівки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні.

"Ворог кидає останнім часом на штурм мобілізованих, колишніх в’язнів. Техніку ворог приберігає. Противник докладає всіх зусиль, щоб певні успіхи мати на цьому напрямку, але в нього успіхів немає. При цьому проводить активний артилерійський вплив і застосовує скиди із дронів на околиці Часового Яру", - додав речник.

Також, за його словами, лише за попередню добу на цьому напрямку було зафіксовано майже 150 мінометних і артилерійських обстрілів. На ранок також було зафіксовано 12 штурмів ворога.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Яка ситуація в Часовому Яру: що відомо

Нагадаємо, що військовий Олег Калашников пояснив, чому РФ штурмує Часів Яр. Війська агресора Росії штурмують Часів Яр, оскільки без контролю над містом неможливе вороже просування на Костянтинівському та Краматорському напрямках, вважає представник 26-ї артилерійської бригади.

В ISW розкрили, як армія РФ може обійти Часів Яр. Російські окупанти продовжують наступальні операції в районі Часового Яру Донецької області. Ворог може спробувати обійти місто й створити умови для оперативного оточення. Росіяни зосередили дещо більше особового складу біля Кліщіївки.

Аналітик Олександр Коваленко сказав, коли відбудеться пік наступу РФ. Наступ на Часів Яр для окупантів не буде легким, оскільки там велика кількість населених пунктів і сіл, вважає експерт. Українські захисники докладають титанічних зусиль, щоб стримати наступ окупантів.

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