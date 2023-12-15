РФ готується до атак по енергетиці України: експерт розкрив підступний план росіян

Спроможність української системи ППО відбивати атаки - сьогодні не дають можливості РФ завдавати систематичних ударів.

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Жданов розповів про план атак окупантів / колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС України

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що окупанти не відмовились від ідеї залишати українців без світла внаслідок атак. Вони будуть тероризувати цивільне населення холодом та відключенням світла взимку.

За словами Жданова, технічний стан російських носіїв, кількість ракет і спроможність української системи протиповітряної оборони відбивати атаки - всі ці чинники сьогодні не дають можливості РФ завдавати систематичних ударів по території України так, як це було рік тому. Крім того, наша енергетична система більш захищена, передає ТСН.

"Я думаю, тут низка факторів. Як кажуть, зірки так склалися. По перше, наша протиповітряна система продовжує вдосконалюватися на всіх рівнях: тактичному, оперативному і стратегічному. Другий чинник - це кількість ракет в РФ. Так, їх там може бути, яка каже наша розвідка, близько 900 загалом різних типів. Але якщо розкласти за окремимми типами, то кількість не така вже й велика, щоб систематично завдавати масованиїх ударів. І третій чинник - це технічний стан носіїв. Пускова установка не може 100 пусків здійснити", - розповів військовий експерт. відео дня

Наприклад, раніше комплекс С-300, попередник "Іскандера", був розрахований на 20 пусків. А потім треба було робити капітальний ремонт пускової або регламентний ремонт, каже Олег Жданов.

"Теж саме і тут. Росія не розраховувала на таку довгострокову війну. Вони ганяють літаки з півночі на південь, здійснюють пуски, а потім женуть їх назад. Це наліт годин, а літаку треба технічне обслуговування і там не можна протерти пил, подивитися, сказати все нормально літай далі. Тисячу годин мотодвигун відпрацював - його потрібно міняти", - розповів Жданов.

Нагадаємо, що експерт назвав небезпечні дні, коли РФ готує ракетні удари по Україні. Олег Жданов спрогнозував вірогідність ще одного російського удару з комплексу С-400. Все залежить не від запасу ракет, а можливості комплексів.

У ЗСУ розкрили деталі удару РФ балістикою по Києву. За словами Ігната, балістичні ракети летять дуже швидко і в силах протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу і ліквідувати ворожі цілі.

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