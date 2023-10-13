РФ готує нову "гарячу точку" в ЄС: Зеленський назвав несподіваний напрямок

Президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього відеозвернення подякував лідерам зустрічі Об'єднаних експедиційних сил за підсумкову заяву, зокрема, підтримку України на шляху до НАТО.
"Сьогодні ж з Одеси звернувся до учасників зустрічі Об'єднаних експедиційних сил - це формат регіонального співробітництва на півночі Європи. Сполучене Королівство, Швеція, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія. Зустріч відбулася на шведському острові Готланд, і це вагомий сигнал, дуже символічне місце для розмови лідерів про безпеку Європи і довготривалий надійний захист наших країн, наших людей", - сказав глава держави в ході свого звернення.
Президент також зазначив, що РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Готланді, а російські пропагандисти закликали захопити цей острів. Зеленський нагадав, що під час свого звернення до шведського парламенту на початку повномасштабної війни, він говорив саме про це - "наскільки важливо бути сильними всім в Європі, у всіх частинах континенту, в кожній такій стратегічній точці, як Готланд, від якої залежить загальна безпека".
"І, до речі, я вдячний за сьогоднішню підсумкову заяву зустрічі лідерів Об'єднаних експедиційних сил. Сильна заява. Підтримка України. Зокрема, підтримка на шляху до НАТО та чітке засудження російської агресії. І готовність допомагати нам так, як потрібно для перемоги у війні. Спасибі!", - підкреслив глава Української держави.
Раніше за результатами зустрічі Володимира Зеленського і Марка Рютте стало відомо про те, що Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних морських суден для забезпечення безпеки зернового коридору.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував "хороші новини" про допомогу ЗСУ. Президент Володимир Зеленський після поїздки до Румунії натякнув на певні нові домовленості у постачанні озброєння Силам оборони України.
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