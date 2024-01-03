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РФ готова атакувати енергетику у -16: в "Укренерго" розповіли про віялові відключення

Яна Ставська
3 січня 2024, 19:36
Щоб уникнути відключень світла, потрібно виконати дві обов'язкові умови.
РФ готова атакувати енергетику у -16: в 'Укренерго' розповіли про віялові відключення
РФ не відмовилась від ударів по енергоструктурі України / Колаж Главреда. Фото: скріншот, УНІАН

В Україні можливі тимчасові відключення у зв'язку з настанням холодів чи новими обстрілами Росії, однак "колапсу не буде", розповів в ефірі телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він, зокрема, наголосив, що на сьогодні "жоден елемент на захищених підстанціях поки що не був уражений чи знищений".

На запитання, чи готуватися українцям до віялових відключень наступного тижня, коли синоптики прогнозують -16, Кудрицький це допустив, якщо не буде виконано дві умови.

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"Ми маємо можливість / шанс пройти цей складний період без відключень. Наші розрахунки показують, що для цього потрібно дві умови. По-перше - залучити до роботи усі можливі енергоблоки, енергостанції, які перебувають у поточних ремонтах. І ми маємо протягом цих декількох днів з цієї енергосистеми витиснути все, щоби покрити енергоспоживання. По-друге - імпорт. Нам треба використати наші 1700 мегават технічної можливості імпорту, яку Укренерго відкрило наприкінці 2023 року, щоби зблаансувати споживання і більш-менш впевнено пройти цей непростий період", - зауважив Кудрицький.

Голова "Укренерго" зауважив, що саме у період холодів російські окупанти можуть посилити обстріли енергоструктури.

"Близькі до -20 температурні режими були. І, я нагадаю, саме такі періоди росіяни вибирали перед своїми масованими атаками", - відповів він.

Це створить додаткові проблеми для енергетики, додав Кудрицький, але для оцінки ситуації треба враховувати, скільки РФ здатна випустити ракет.

А проте енергетики готові до викликів. "колапсу не відбудеться", підкреслив голова "Укренерго".

"У будь-якому випадку ми готові непогано. Я впевнений, що це буде просто питання тривалості можливих перерв енергопостачання через пошкодження якихось об'єктів енергопостачання, але колапсу енергосистеми не відбудеться. Ворог цього не досягне", - наголосив Кудрицький.

Росія атакує Україну

Росія продовжує атакувати цивільну та критичну інфраструктуру Україну. Під час нещодавніх обстрілів без світла залишились 250 тисяч осіб.

При цьому енергетики вже склали графіки відключень світла. Але їх застосують тільки за значних пошкоджень у разі обстрілів.

У вересні ГУР повідомляла про розвідку Росією об'єктів енергетики для завдання ударів по критичній інфраструктурі України. Водночас британська розвідка стверджує, що РФ відтепер спрямовуватиме ракети по об'єктах ВПК України.

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