РФ цинічно порушила домовленості: Лубінець розкрив деталі розстрілу бійців в Авдіївці

Україна постійно стикається з тим, що Росія порушує домовленості та норми гуманітарного права, сказав Лубінець.

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Україна мала домовленості з Росією щодо поранених військових / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Україна уклала домовленості з Росією щодо евакуації поранених військових з Авдіївки. Проте російська сторона цинічно порушила домовленості. Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

За його словами, угода з окупантами передбачала, що росіяни заберуть поранених українських військових у полон, забезпечать їм медичну допомогу, а згодом повернуть через процедуру обміну полоненими.

"У нас була можливість комунікувати з російською стороною. Ми попередньо домовилися, що поранених українських військових офіційно візьмуть в полон, нададуть їм допомогу, а потім повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть не виконуватися", - сказав Лубінець. відео дня

Також Лубінець наголосив, що Україна не вперше стикається з невиконанням домовленостей з боку РФ. Росія постійно порушує домовленості та норми гуманітарного права.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських підрозділів з Авдіївки з метою уникнення оточення та збереження життя військовослужбовців. Він також зазначив, що вживаються заходи для стабілізації обстановки й утримання займаних позицій.

Також протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку російські окупанти втратили понад 47 тисяч своїх солдатів. Генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів.

Як повідомляв Главред, окупанти розстріляли шістьох українських військових, які опинилися в оточенні у районі "Зеніту" в Авдіївці, повідомила OSINT-спільнота DeepState. За аналізом експертів, позиції захисників були в оточенні росіян протягом кількох днів. На жаль, четверо поранених та двоє бійців не змогли прорватися до основних сил.

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