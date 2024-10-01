'Розглядають й інші варіанти': чим для Росії закінчиться ядерний удар по Україні

На думку росіян, застосування ядерної зброї призведе до негайної капітуляції України, зазначає аналітик.

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Які наслідки для Росії буде мати ядерний удар по Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Росія боїться застосовувати ядерну зброю у війні проти України, адже наслідки застосування цієї зброї можуть бути несподівані для самої РФ. Про це під час чату з читачами Главреда заявив політичний експерт Максим Розумний.

За його словами, на думку росіян, застосування ядерної зброї повинно мати такий самий вплив, як бомбардування Хіросіми та Нагасакі: вони очікують, що після цього Україна негайно капітулює, і конфлікт завершиться.

"Але, мабуть, росіяни змушені прораховувати й інші варіанти. Оскільки в них немає ясності в цьому питанні, тому й немає дій з цього приводу", - зазначив він. відео дня

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Ядерні погрози РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі Fox News, що, хоча Путін і демонструє непередбачуваність, малоймовірно, що він застосує ядерну зброю, хоча така загроза існує.

Адмірал НАТО Роб Бауер вважає, що ядерна риторика Путіна — це наслідок провалу в реалізації його військових цілей.

Тим часом Китай та Бразилія в ООН застерегли від ядерних погроз Україні, хоча в їх заяві прямо не згадувалася Росія, але це явно натякало на останні висловлювання Путіна про можливе застосування ядерної зброї проти неядерних країн.

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