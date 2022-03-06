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Починається гуманітарна криза: Харків атакують окупанти

6 березня 2022, 16:26

Сьогодні в Харкові розстріляно магазин в той час, як люди вийшли купити собі їжу.

Харків
Харків / соцмережі

Харків живе під постійними обстрілами російських окупантів. Мер Харкова Ігор Терехов просить про гуманітарну допомогу і сподівається на евакуацію.

"Весь час йдуть бомбардування Харкова, весь час тривають обстріли. Обстріли з повітря, з "Градів". Причому все це робиться по житлових мікрорайонах і будинках - не по позиціях наших військових. Йде цілеспрямоване знищення міста і жителів Харкова", - зазначив Терехов, передає РБК-Україна.

За його словами, сьогодні розстріляно магазин в той час, як люди вийшли купити собі їжу.

"Дуже багато жертв, постраждалих і поранених. Північна Салтівка зруйнована, ми зараз будемо звідти евакуювати людей. Цілі мікрорайони, які були схильні до обстрілів, зруйновані", - сказав він.

Мер підкреслив, що парламентер від України Давид Арахамія працює над тим, щоб до Харкова організували гуманітарний коридор. Поки цього гуманітарного коридору немає, але це залежить від російської сторони.

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На сьогодні місто отримує гуманітарну допомогу по лінії офісу президента та інших міст.

За його словами, місто більш-менш справляється з системою опалення, на сьогодні в Харкові без тепла 400 будинків.

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"Ми відновлюємо систему опалення, але вікна розбиті, і, звичайно, при похолоданні людям буде дуже важко. Тому ми просимо їх спускатися в метро - в метро нам легше їх забезпечувати гарячим харчуванням і теплими речами", - підкреслив мер.

Ранмше російські загарбники в Харкові обстріляли поїзд з біженцями. Відповідне відеодоказ чергового епізоду російської агресії було опубліковано пасажирами поїзда.

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