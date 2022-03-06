Починається гуманітарна криза: Харків атакують окупанти

Харків / соцмережі

Харків живе під постійними обстрілами російських окупантів. Мер Харкова Ігор Терехов просить про гуманітарну допомогу і сподівається на евакуацію.

"Весь час йдуть бомбардування Харкова, весь час тривають обстріли. Обстріли з повітря, з "Градів". Причому все це робиться по житлових мікрорайонах і будинках - не по позиціях наших військових. Йде цілеспрямоване знищення міста і жителів Харкова", - зазначив Терехов, передає РБК-Україна.

За його словами, сьогодні розстріляно магазин в той час, як люди вийшли купити собі їжу.

"Дуже багато жертв, постраждалих і поранених. Північна Салтівка зруйнована, ми зараз будемо звідти евакуювати людей. Цілі мікрорайони, які були схильні до обстрілів, зруйновані", - сказав він.

Мер підкреслив, що парламентер від України Давид Арахамія працює над тим, щоб до Харкова організували гуманітарний коридор. Поки цього гуманітарного коридору немає, але це залежить від російської сторони.

Реклама

На сьогодні місто отримує гуманітарну допомогу по лінії офісу президента та інших міст.

За його словами, місто більш-менш справляється з системою опалення, на сьогодні в Харкові без тепла 400 будинків.

читайте такожПід Харковом були виявлені машини Росгвардії, які кинули окупанти

"Ми відновлюємо систему опалення, але вікна розбиті, і, звичайно, при похолоданні людям буде дуже важко. Тому ми просимо їх спускатися в метро - в метро нам легше їх забезпечувати гарячим харчуванням і теплими речами", - підкреслив мер.

Ранмше російські загарбники в Харкові обстріляли поїзд з біженцями. Відповідне відеодоказ чергового епізоду російської агресії було опубліковано пасажирами поїзда.

Читайте також: