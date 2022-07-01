Намагалися "нарити" дані про військових та позиції ЗСУ під Києвом: СБУ накрила мережу агентів Кремля

фсб, блокпост, ВСУ / "Прямий", Reuters

У Києві викрили російських агентів, які вели розвідку позицій ЗСУ навколо Києва, намагалися просунути пропаганду РФ і визначали геолокацію стратегічних об'єктів. Про те заявив представник СБУ Артем Дехтяренко.

Українські правоохоронці затримали 4 агентів. Вони закликали українців підтримувати окупантів.

Діяльність групи агентів контролювали окупанти з "ЛНР" і російські розвідники. Між учасниками було чітко розподілено сфери відповідальності за виконання завдань.

Як виявилося, два агенти розвідували позиції ЗСУ, встановлювали розташування об'єктів критичної інфраструктури, збирали дані про нинішніх і колишніх українських військових і правоохоронців.

Серед російських агентів був і колишній працівник правоохоронних органів у Донецькій області. Саме він відповідав за поширення в месенджерах пропаганди, яка була націлена на подальшу підтримку російських військових. Цей зрадник залучав до "роботи" айтішника з Гостомеля Київської області.

У російських агентів знайшли проросійську символіку, засоби зв'язку та електронні носії інформації.

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Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань затримало керівника фракції "Опозиційна платформа - за життя" у Маріупольській міській раді Володимира Клименка. Згідно з даними слідства, він закликав до повалення влади в Україні і працював на Росію.

Особистість Клименка примітна тим, що в різний час він був пов'язаний з Януковичем, Королевською і Медведчуком. При цьому Клименко нібито є колишній чоловіком так званої "екс-прокурора" окупованого Криму Наталі Поклонської.

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