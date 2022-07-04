Намагалася врятувати подругу: життя двох дівчаток трагічно обірвалися на Рівненщині

Життя двох дівчаток трагічно обірвалися на Рівненщині / Нацполіція, скріншот

На Рівненщині потонули дві дівчинки. Біля річки Стрий вони пасли худобу, і в якийсь момент зайшли у водойму.

Ймовірно, через стрімку течію, спочатку почала тонути одна дівчинка, а її подруга намагалася її врятувати, але в результаті потонула сама, передавати у прес-службі поліції Рівненщини.

До правоохоронців звернулася 32-річна жінка, яка повідомила, що її дочка пішла купатися на річку з подругою і не повернулася.

"Поліцейські встановили, що дівчата погнали на випас худобу. За словами свідків, зайшли в річку, і, незважаючи на зауваження, продовжували ходити у воді. Раптом одна з них почала тонути, інша намагалася її витягнути. На допомогу дівчаткам кинувся 16-річний місцевий житель. Однак врятувати їх не вдалося", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше в селі Заріччя Волинської області провалився під лід і потонув 13-річний місцевий житель. Його тіло виявили в річці Луга. Попередньо відомо, що разом з друзями хлопчик грав на льоду і потрапив у воду. Врятувати його не вдалося.

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