Путін може вдертися в Україну в будь-який момент: Пентагон розкрив плани Кремля

У США попередили про загрозу вторгнення РФ в Україну / Facebook/mod.mil. rus

Спікер Пентагону Джон Кірбі прокоментував ситуацію з перекиданням військ РФ на кордон з Україною.

Як підкреслив він в ефірі Fox News, Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів з Україною, а Кремль має безліч варіантів для вторгнення.

Офіційний представник американського оборонного відомства впевнений у тому, що президент РФ Володимир Путін може в будь-який момент вдертися в Україну.

Він звернув увагу на зібрані на російсько-українському кордоні і в Білорусі війська РФ, а також на активність Росії в Середземному морі і Атлантичному океані. Також він заявив, що Росія продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною.

"У Путіна є багато варіантів, якщо він хоче подальшого вторгнення в Україну, і він може використовувати деякі з цих варіантів найближчим часом", – зазначив він.

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"Ми все ще віримо, що є простір для дипломатії, і ми хотіли б, щоб це було рішенням". - додав прес-секретар Пентагону.

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Раніше повідомлялося про те, що між адміністраціями президента США Джо Байдена і українського глави держави Володимира Зеленського наростає напруженість через трактування ситуації з можливим військовим вторгненням РФ в Україну. У Києві вважають, що Україну використовують як пішака в протистоянні Вашингтона з Москвою і вимагають більш серйозної підтримки. Байден і його радники роздратовані заявами Зеленського, який "применшує" ймовірність прямої агресії Росії.

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