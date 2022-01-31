Путін може вдертися в Україну в будь-який момент: Пентагон розкрив плани Кремля

Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів з Україною, підкреслив Джон Кірбі.
Спікер Пентагону Джон Кірбі прокоментував ситуацію з перекиданням військ РФ на кордон з Україною.
Як підкреслив він в ефірі Fox News, Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів з Україною, а Кремль має безліч варіантів для вторгнення.
Офіційний представник американського оборонного відомства впевнений у тому, що президент РФ Володимир Путін може в будь-який момент вдертися в Україну.
Він звернув увагу на зібрані на російсько-українському кордоні і в Білорусі війська РФ, а також на активність Росії в Середземному морі і Атлантичному океані. Також він заявив, що Росія продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною.
"У Путіна є багато варіантів, якщо він хоче подальшого вторгнення в Україну, і він може використовувати деякі з цих варіантів найближчим часом", – зазначив він.
"Ми все ще віримо, що є простір для дипломатії, і ми хотіли б, щоб це було рішенням". - додав прес-секретар Пентагону.
читайте також"Вживають наркотики?": в ЄП різко пройшлися по Арахамії, який закликав "не панікувати"
Раніше повідомлялося про те, що між адміністраціями президента США Джо Байдена і українського глави держави Володимира Зеленського наростає напруженість через трактування ситуації з можливим військовим вторгненням РФ в Україну. У Києві вважають, що Україну використовують як пішака в протистоянні Вашингтона з Москвою і вимагають більш серйозної підтримки. Байден і його радники роздратовані заявами Зеленського, який "применшує" ймовірність прямої агресії Росії.
Читайте ще:
- "Залякування людей і спроба сіяти паніку": Арахамія оцінив заяви США про вторгнення РФ в Україну
- Джонсон закликав Росію "уникнути катастрофічного вторгнення"
- Британія підтримає Україну в разі російського вторгнення, але без військових