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"Плутаються під ногами зараз": Данілов пригрозив ініціаторам Будапештського меморандуму

Марія Тупік
10 липня 2023, 21:22 оновлено 10 липня, 21:50
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За словами Данілова, якщо такі люди і далі будуть пропонувати Україні якусь нісенітницю, то це "може закінчитися для них дуже небезпечно".
Олексій Данилов
Олексій Данілов / Колаж Главред, фото president.gov.ua, pixabay

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що ініціатори Будапештського меморандуму продовжують пропонувати Україні ідеї щодо гарантій безпеки.

За його словами, це може закінчиться для них статтею про держзраду.

Він підкреслив, що нашій країні зараз необхідно уважно спостерігати за можливим наданням гарантій безпеки за ізраїльською моделлю, яка передбачає надання зброї, щоб "не сталося так, як з меморандумом, який готували в 1994 році".

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"Я хочу звернути увагу, що люди, які готували меморандум в 1994 році, вони і зараз під ногами знаходяться в деяких процесах і так само пропонують нам певні речі. Дорогі друзі, ми дуже уважно відстежуємо всі ваші процеси, вам потрібно припинити займатися цією нісенітницею. Тому що країна вам цього не пробачить", - зазначив Данілов.

За його словами, якщо такі люди і далі будуть пропонувати Україні якусь нісенітницю, то це "може закінчитися для них дуже небезпечно, 111 статтю (про держзраду) ніхто ні для кого не відміняв".

Секретар РНБО уточнив, що ці люди мають дипломатичний статус. Вони намагаються вести переговори "за спинами українського народу".

"Лавров (глава МЗС РФ Сергій Лавров - ред.) зустрічався в США з тими людьми, які не мають відношення зараз до політики у Вашингтоні, але у них є бажання на щось впливати, з ними спілкувалися. Майте на увазі, що у нас так само є такі люди, які роблять вигляд, що вони від імені українського народу можуть щось вирішувати", - додав чиновник.

Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США і Великобританії 5 грудня 1994 року.

Документом гарантується, що країни-підписанти Угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України.

США, Великобританія і Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів.

Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.

Будапештський меморандум

В кінці 2019 року один з учасників переговорів, український дипломат Олександр Чалий публічно заявив про те, що початковий текст Будапештського меморандуму всерйоз відрізнявся від версії, підписаної лідерами України, США, РФ і Великобританії.

За його словами, в далекому 1994 році українська делегація намагалася домогтися для тексту меморандуму статусу міжнародно-правового договору - з подальшою ратифікацією парламентами всіх країн-підписантів.

Як додає Чалий, представники Вашингтона зробили все можливе, щоб вихолостити весь юридичний зміст Меморандуму.

"Позиція Росії була більш нейтральною. Той документ, який ми отримали – це була можлива межа компромісу", - говорив тоді Чалий.

Пізніше повідомлялося про те, що радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів - у армії Путіна вистачить ракет до завершення війни. Росія продовжує атакувати Україну і нарощує свої війська для наступу на Донбас.

"Зараз йде друга фаза (війни - Главред). Я, якщо пам'ятаєте, якраз і говорив, що активна фаза триватиме два-три тижні, але це після настання. Друга фаза: під час неї практично нічого не загрожує Києву, Чернігову, Харкову, Сумам, можуть бути ракетні обстріли, тому що ракет у них вистачає. По нас, до речі, стріляють крилатими ракетами, які ми віддали за Будапештським меморандумом. І цих ракет вистачить до кінця війни", – сказав чиновник.

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РНБО Будапештський меморандум Олексій Данілов
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