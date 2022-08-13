Противника заманили в засідку: ЗСУ знищили зведену бригаду окупантів РФ

Стали відомі нові втрати РФ в Україні / t.me/DIUkraine

В результаті інтенсивного бою бійці Збройних сил України знищили зведену бригаду російських окупантів. Про це розповів батько загиблого солдата РФ Микити Чулкіна Костянтин.

За його словами, його син служив у 289-му окремому змішаному авіаційному полку. Як розповів Костянтин Чулкін в інтерв'ю Сибір.Реалії, перед відправкою в Україну солдатів на два тижні відправили до Владивостока.

"Ну як вчили: вони постріляли чотири дні всього. Протягом трьох днів отримували зброю, ще два дні він витратив на покупку всієї необхідної амуніції за свої ж гроші. Я не розумію, як можна було відправити його в зону боїв? Він же за 20 років свого життя автомат бачив тільки на присязі", - каже батько загиблого рашиста.

За його словами, його син загинув в результаті того, що підрозділ РФ потрапив у засідку.

"Десятого червня вранці син подзвонив мені, сказав, що вони висуваються колоною. І більше на зв'язок не виходив. Пізніше я дізнався, що 12 червня Микита загинув. Але я не вірю в це: не могли вони два дні йти колоною – це ж жива мішень! Зате як я потім дізнався від знайомих, в тому районі в ті дні йшов страшний бій, в якому загинуло багато наших хлопців, практично вся бригада загинула. А зведена бригада становить близько 800 осіб", - пояснив батько загиблого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на війні в Україні ліквідували 24-річного російського лейтенанта Єгора Кадочникова з Хакасії.

Як пише засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, що молодий загарбник за рік служби зумів накопичити на"Ладу".

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