'Противник хоче нас знищити': полковник ЗСУ назвав наслідки капітуляції України

Мобілізації в Україні не уникнути, оскільки війна є екзистенційною, а Росія має намір знищити країну.

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В Україні реально мобілізувати 500 тисяч осіб / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, armyinform.com.ua

Мобілізації в Україні не уникнути, оскільки країна бореться за виживання. Росія має намір знищити країну, а капітуляція може призвести до нового геноциду. Про це розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник в інтерв'ю ТСН.ua.

"Суспільство повинно розуміти, що ми перебуваємо у стані екзистенційної війни, яка передбачає одне - противник хоче повністю нас знищити. Якщо ми капітулюємо і якщо хтось думає, що вони не влаштують нам наступний геноцид, то треба вивчити історію та пригадати 20 століття. Тоді як покарання, що ми посміли боротися за незалежність, Росія влаштувала Голодомор. По-іншому не буде і наступного разу", - сказав поковник.

Черник вказує на історичні приклади, стверджуючи, що українці повинні розуміти ризики та вибирати незалежність. Адже капітуляція може призвести до нового геноциду.

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Військовий аналітик вважає, що мобілізувати до 500 тисяч людей - реально. Це потребує зусиль, але на його думку, це можливо, оскільки ніхто, крім українців, не захистить країну.

"Для нас цифра 400-500 тисяч людей з огляду на те, що це буде розтягнуто у часі, буде підйомною та зрозумілою. Потреби потрібно поповнювати. Ніхто, крім нас за нас воювати не буде", - зазначив Черник.

Однак він зазначає, що Україна 30 років не займалась мобілізаційними процесами, тому цей виклик стає вкрай складним. Тим не менш, він впевнений у здатності країни забезпечити зброю та устаткування для такої кількості мобілізованих

Мобілізація 500 тисяч осіб

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що влада планує ухвалити рішення про мобілізацію 500 тисяч осіб, з важливим акцентом на зрозумілість строків служби та ротації. Ця ініціатива очікує затвердження у Верховній Раді.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цифри у 400-500 тисяч осіб розглядаються на рівні профільного комітету та військових. Подоляк підкреслив, що процес мобілізації планується розтягнути на рік, враховуючи потреби у комплектуванні нових бригад, ротації та заміщенні особового складу.

Крім цього, Давид Арахамія, лідер фракції "Слуга народу", наголосив, що уряд повинен був 25 грудня внести у Раду законопроєкт щодо мобілізації. Запит на мобілізацію 500 тисяч військових був поданий військовим командуванням і парламент очікує готовий документ для обговорення на Комітеті.

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