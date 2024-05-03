Пошкоджено трамвай, люди під завалами будинків: РФ атакувала Харків КАБами

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що внаслідок російського удару по центру Харкова зафіксовано руйнування кількох житлових будинків.

https://glavred.net/ukraine/povrezhden-tramvay-lyudi-pod-zavalami-domov-rf-atakovala-harkov-kabami-10562432.html Посилання скопійоване

Вибухи в Харкові 3 травня - Росія атакувала місто КАБами / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Російські окупанти завдали удару по середмістю Харкова. Внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження будинків та трамваю у Холодногірському районі міста. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терезов.

"Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Щодо постраждалих - інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами", - написав він.

Згодом Терехов повідомив, що внаслідок російського удару по Харкову було зруйновано кілька будинків у приватному центрі Харкова.

відео дня

"Під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція", - зазначив він.

Водночас, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Телеграм-каналі зазначив, що попередньо Росія атакувала Харків керованими авіабомбами.

"Зафіксовано удари по Холодногірському району Харкова. Попоредньо - КАБ. Є загорання приватного будинку", - написав він.

Станом на 14:25 відомо про 1 постраждалого внаслідок російської атаки по Харкову.

"На цю хвилину відомо про одного постраждалого, гостра реакція на стрес. Пошкоджено приватний будинок. Огляд триває", - зазначив Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що станом на 14:35 є інформація про загиблих внаслідок російського удару.

"На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого", - повідомив Терехов у Телеграмі.

​

Що відомо про керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

​

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Атака РФ по території України - наслідки обстрілів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 травня російські окупанти атакували місто Курахове в Донецькій області. Внаслідок удару є загиблі та поранені, повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.

З високою ймовірністю російські окупанти можуть здійснити ракетний удар по території України під час святкування Великодніх свят. Про це заявив керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Іван Сличко.

Російські окупанти можуть здійснити комбінований удар по Україні до отримання пакету допомоги від США. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред