Втрати окупантів РФ перевалили за 300 тисяч: в ОП назвали величезну цифру

У війні бере участь не тільки регулярна армія РФ, але і Росгвардія, ПВК та інші силовики, пояснив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк озвучив втрати окупантів РФ / Колаж фото УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірну цифру втрат російських окупантів у війні проти України.

За його словами, у війні бере участь не тільки регулярна армія РФ, але і Росгвардія, ПВК та інші силовики, тому цифра втрат окупантів може бути вище. Таку думку він висловив в інтерв'ю Каналу 24.

При цьому представник ОП нагадав оцінки Європейського Генштабу з приводу втрат Росії, які можуть становити близько 250 тисяч.

"Мені здається, що цифра (убитих і поранених росіян - ред.) трохи більше 300 тисяч. Але Росія сьогодні знаходиться в такому аморальному стані, що їй немає різниці, вони втратять 100, 200 або 500 тисяч. Це питання розгортання внутрішнього бунту як такого, і воно не залежить від кількості мертвих", - пояснив він.

Співрозмовник додав, що знищення російських окупантів - це обов'язкова відплата і правило війни, а також юридично мотивована поведінка України.

"І при цьому ми завжди говоримо, що ми не будемо заходити на територію Росії, тому що там немає сенсу нічого робити. Ми не можемо їм вправити мозок і вони будуть жити, як живуть постійно, в XVII столітті", - додав Подоляк.

Раніше Подоляк заявив, що офіційне зведення Генштабу включає тільки втрати контрактної армії РФ і мобілізованих.

Подоляк додав, що втрати серед найманців ПВК Вагнера, зеків і Росгвардії підраховуються окремо.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що армія країни окупанта втратила більше живої сили, ніж ЗСУ.

"Американське видання NewYork Times писало, що під Бахмутом було поранено 240 українських військових, що медичні установи насилу справлялися з потоком поранених. Воно й не дивно, оскільки працює російська артилерія - це в основному осколкові поранення. Тому така величезна кількість поранених", - зазначив експерт.

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