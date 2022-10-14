"Поразка Росії неминуча": Резніков повідав, скільки високоточних ракет залишилося у росіян

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилося в розпорядженні російських окупантів.
На даний момент, за інформацією українських офіцерів, у розпорядженні російських окупантів залишилося 609 високоточних ракет з початкових 1844. Таку статистику опублікував на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter Міністр оборони України Олексій Резніков.
Чиновник дав порівняльну інформацію про кількість високоточних російських ракет станом на 23 лютого і 12 жовтня.
"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор знижує свої можливості з нанесення ударів по військових об'єктах", - написав Резніков.
Зараз, за даними керівника українського Міністерства оборони, у росіян, імовірно, залишилися:
- 124 ракети "Іскандер" з 900, які були на початку вторгнення;
- 272 "Калібрів" з 500;
- 213 крилатих ракет типу Х-101 і Х-555 з 444.
"Два висновки: військова поразка Росії неминуча. Росія - терористична держава", - підсумував Резніков.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив про те, що ЗСУ отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS.
"Я дякую президенту США Джо Байдену і Міністру оборони Ллойду Остіну III і американському народу. Час HIMARS: гарний час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні Ramstein 6, Куди я їду завтра", - написав він.
Пізніше в єдиному телемарафоні відомий військовий експерт Роман Світан говорив-російські окупанти зможуть влаштувати нову масштабну ракетну атаку по об'єктах в Україні, однак не раніше, ніж через тиждень після попередньої, яка відбулася 10 жовтня.
"Такі атаки готуються досить довго. Ще раз повторюся: такого рівня атаку, я думаю, вони зможуть повторити через тиждень, не раніше. Тому що є цикл підготовки " - сказав він.
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