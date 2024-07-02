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Окупанти хочуть перерізати забезпечення: в ЗСУ повідомили про нову небезпеку

Анна Косик
2 липня 2024, 20:01
119
З початку літнього наступу окупаційним військам РФ не вдалося досягти бажаної мети, однак зараз над ЗСУ нависла загроза перерізання важливої траси.
ВСУ, танк
ЗСУ стримують наступ ворога на Донеччині, однак противник хоче перерізати важливу трасу / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ наразі не в змозі захопити населені пункти на Донеччині і Харківщині, як це планували у Кремлі, через потужний опір ЗСУ. Тепер у ворога з'явилося нове завдання - перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка, що може ускладнити забезпечення Сил Оборони на східному фронті.

За словами військового експерта, полковника ЗСУ та речника Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова в етері Еспресо, для ворога зараз важливо перерізати цю трасу, адже саме нею забезпечується діяльність сил і засобів на багатьох гарячих ділянках фронту на сході.

"Він прагне взяти її під вогневий контроль на першому етапі. Далі, якщо вдасться перерізати цю автомобільну магістраль, українська армія буде відчувати певні складнощі із вчасним та повноцінним забезпеченням наших оборонців, які діють в районі Часового Яру. Це серйозний виклик, серйозні задачі зараз стоять щодо стабілізації ситуації", - зазначив він.

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Також Селезньов розповів, що зараз серйозні проблеми виникають у новопризначеного командувача Об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова. В першу чергу, вони полягають у стабілізації лінії бойового зіткнення.

"Рішення, ухвалені раніше, не сприяли стабілізації ситуації. Ворог має тактичну перевагу, але ми маємо розуміти, що цього літа він зосередить всі свої зусилля на захопленні територій Донецької області, незважаючи на великі втрати. Ми не повинні допомагати ворогу. Маємо вибудовувати багаторівневу системну лінію оборони інженерних фортифікаційних споруд", - пояснив полковник ЗСУ.

Саме стратегічна оборона дозволяє сповільнювати просування окупаційних військ, а також знищувати ворожу техніку, озброєння та живу силу. Наразі противник втрачає більше 1,3 тисяч військовослужбовців щодня, десятки одиниць техніки. Але це не зупиняє його рух вперед, тому потрібні зміни.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація на Донецькому напрямку - останні новини

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про результати тижневої роботи на Сході. За його словами, скрізь на фронті тривають бої різної інтенсивності, складною залишається обстановка на Покровському напрямку.

Напередодні стало відомо, що ворог зараз відчайдушно рветься вперед до міста Торецьк, намагаючись фронтальними атаками скувати наші війська та прорватися безпосередньо до цього оборонного укріпрайону, що призводить до таких серйозних втрат у ворога.

Нагадаємо, видання Newsweek повідомило, що російські загарбники риють підземні тунелі, щоб швидко проникати за лінію фронту в Україні та атакувати позиції Збройних сил України в тилу. Зокрема це нібито сталося на східній околиці села Північне на Донеччині.
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війна в Україні ЗСУ російські війська Владислав Селезньов
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