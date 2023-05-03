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"Перестрибують трупи, щоб просунутися": офіцер ЗСУ розповів про шалені втрати РФ під Бахмутом

Аліна Дембіцька
3 травня 2023, 23:12 оновлено 3 травня, 23:12
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Околиці Бахмута для окупантів стали справжнім пеклом, пасткою, де вони поховали величезну кількість своєї техніки та живої сили.
армия РФ
Офіцер ЗСУ розповів про шалені втрати РФ під Бахмутом / Міноборони РФ

Російські окупаційні війська продовжують атакувати Бахмут, незважаючи на шалені втрати. Аби просунутися вперед загарбникам доводиться перестрибувати трупи своїх побратимів. Про це розповів командир роти зі складу батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай.

Як зазначив Оропай у коментарі 24 каналу, росіяни буквально знищують вщент всі будівлі поспіль. Коли прилітає 20 снарядів по одній будівлі, захиснику, що стоїть на тій позиції, не залишається нічого, як доповісти командуванню, що на тому місці вже нема нічого, і потрібно відійти на 20 – 30 метрів.

За його словами, околиці Бахмута для окупантів стали справжнім пеклом, пасткою, де вони поховали величезну кількість своєї техніки та живої сили. Боєць підкреслив, що колись про це будуть писати в історії.

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"До нового року вони посадку завалювали своїми трупами і, щоб військовому Росії можна було пройти, йому потрібно просто перестрибувати цих собак, яких ми похоровали в тій землі. Їх було настільки багато, що їх неможливо було навіть евакуювати", - розповів він.

Також Оропай зауважив, що Збройним силам України іноді вдається проходити вперед, а іноді доводиться відступати. Але він не впевнений, що вже можна говорити про початок контрнаступальних дій на цьому напрямку.

"Наступ – це дуже страшно, і всі українці повинні розуміти, що наступ – це про втрати, про немаленькі втрати", - резюмував захисник.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що українська армія продовжує обороняти Бахмут і не дає російським окупантам захопити місто. Те, що відбувається в Бахмуті, необхідно сприймати як контрнаступ ЗСУ. Він також додав, що зараз російський наступ вже "захлинається".

Нещодавно командувач Східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ворог кидає в бій нові штурмові групи ПВК "Вагнер", бійців інших приватних компаній, десантників, проте взяти Бахмут їм не вдається. ЗСУ вдалося прорватися вперед і вибити окупантів з позицій.

Окрім того, Сирський заявив, що ЗСУ готують потужний удар по окупантах у Бахмуті. "Разом з командирами ми прийняли ряд необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони і нанесення максимальних втрат противнику", - зазначив він.

Дивіться відео - в інтерв'ю Главреду керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що наступ російської окупаційної армії вже "захлинається":

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